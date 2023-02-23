От Бреста до Варшавы недалеко. Плохие сценарии со стороны Беларуси в перспективе очень вероятны — глава Генштаба Польши 23 февраля, 17:09 Стена, построенная на границе между Польшей и Беларусью, из-за искусственно созданного режимом Александра Лукашенко минграционного кризиса (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Глава Генштаба Польши генерал Раймунд Анджейчак в интервью NV отметил вероятность плохих для его страны сценариев со стороны Беларуси.

«Я думаю, что усиление российского присутствия и деятельности российских войск в Беларуси является очень опасной ситуацией. Я вижу вызов для украинской армии, поскольку она сосредоточивает некоторые силы на северной границе Украины, но также я вижу вызовы нам — от Бреста до Варшавы не такое уж большое расстояние, и мы в Польше очень обеспокоены этой тенденцией. Достаточно плохие сценарии со стороны Беларуси в перспективе очень вероятны», - сказал Анджейчак NV.

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Он также упомянул о кризисе на белорусско-польской границе, когда неленальную миграцию использовали как оружие, и удары России по Украине с белорусской территории.

21 февраля Польша закрыла последний пункт пропуска для грузовиков из Беларуси.

10 февраля Польша в одностороннем порядке закрыла один из самых больших пунктов пропуска на границе с Беларусью Бобровники из-за приговора журналисту польского телеканала Анджею Почобуту.

10 января государственный секретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович заявил, что планы Польши по развертыванию новой дивизии у границ Беларуси — это «агрессивный шаг» в отношении ОДКБ.

30 июня 2022 года Польша завершила строительство стены на границе с Беларусью из-за организованного осенью 2021 года белорусским диктатором Александром Лукашенко миграционного кризиса.

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Польша, Литва и Латвия в 2021 году столкнулись со значительным ростом числа нелегальных мигрантов со стороны белорусской границы.



Впоследствии появились данные о том, что беженцев к границе организованно свозили силовики режима Александра Лукашенко. Страны ЕС связывали это с санкциями против белорусского диктатора, поддержкой экс-кандидата на пост белорусского президента Светланы Тихановской и протестного движения в стране против сфальсифицированных выборов в августе 2020 года.