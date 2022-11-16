Повторное вторжение со стороны Беларуси сейчас не имеет смысла — Зеленский 16 ноября, 20:34 Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что наступление со стороны Беларуси сейчас не имеет смысла.

Во время пресс-конференции для украинских СМИ Зеленский подтвердил, что на территории Беларуси увеличилось количество военных.

«Да, увеличение количества военных видели там и люди, и журналисты, и наша разведка. Мы считаем, что смысла на сегодня наступления у белорусов на территорию нашего государства нет», — говорит президент.

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Также, по мнению Зеленского, у граждан Беларуси нет желания нападать на Украину. Президент добавил, что сейчас контакты на уровне оборонных ведомств между Киевом и Минском отсутствуют.

В Генштабе ВСУ сообщили, что угроза возобновления наступления РФ на Украину на северном фронте растет, но целью агрессора будет не Киев.

На этот раз направление наступления может быть изменено для атаки на основные логистические артерии поставки вооружения и военной техники Украине от стран-партнеров.

В начале ноября сообщалось, что войска РФ могут подготовить ударную группировку для повторного наступления на Украину со стороны Беларуси не ранее чем через два-три месяца.