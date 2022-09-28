В случае нового наступления из Беларуси оккупанты получат ответ, который не ожидают — Данилов 28 сентября, 23:34 Данилов не считает, что белорусский диктатор Александр Лукашенко примет решение напасть на Украину (Фото:Совет национальной безопасности и обороны Украины / Facebook)

В случае нового наступления с территории Беларуси оккупанты получат ответ от Украины, на который не рассчитывают.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью Настоящему времени.

Он не считает, что белорусский диктатор Александр Лукашенко примет решение напасть на Украину даже под давлением диктатора РФ Владимира Путина.

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«Но если со стороны Беларуси будут идти войска, как это было 24 февраля, они получат такой ответ, на который не рассчитывали», — сказал он.

Мониторинговая группа Белорусский Гаюн сообщала, что Беларусь может готовиться к приему военных эшелонов из страны-агрессора РФ.