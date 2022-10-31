Освобождение Херсона разрушит «снисходительный нарратив» роспропаганды об Украине — Буданов 31 октября, 16:28 Кирилл Буданов (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Глава украинской разведки Кирилл Буданов убежден, что освобождение Херсона от войск РФ станет сокрушительным ударом по российскому общественному мнению.

В интервью Inews Буданов отметил, что Украина рассчитывает вернуть Херсон в следующем месяце.

Глава разведки утверждал, что деоккупация украинского города станет сокрушительным ударом по российскому общественному мнению и разрушит снисходительный нарратив об Украине.

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Ранее Буданов говорил, что операция по освобождению Херсона, скорее всего, продлится до конца ноября.

Он также сообщал, что к лету развязанная Россией война против Украины должна закончиться, а к концу 2022-го еще будут значимые победы ВСУ.

Министр обороны Алексей Резников заявлял, что дождливая погода немного замедлила наступление ВСУ в Херсонской области. Он также отмечал, что ВСУ контролируют все мосты, поэтому у оккупантов не будет возможности убежать из Херсона.