Освобождение Херсона разрушит «снисходительный нарратив» роспропаганды об Украине — Буданов

31 октября, 16:28
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Кирилл Буданов (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Кирилл Буданов (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Глава украинской разведки Кирилл Буданов убежден, что освобождение Херсона от войск РФ станет сокрушительным ударом по российскому общественному мнению.

В интервью Inews Буданов отметил, что Украина рассчитывает вернуть Херсон в следующем месяце.

Глава разведки утверждал, что деоккупация украинского города станет сокрушительным ударом по российскому общественному мнению и разрушит снисходительный нарратив об Украине.

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Ранее Буданов говорил, что операция по освобождению Херсона, скорее всего, продлится до конца ноября.

Он также сообщал, что к лету развязанная Россией война против Украины должна закончиться, а к концу 2022-го еще будут значимые победы ВСУ.

Министр обороны Алексей Резников заявлял, что дождливая погода немного замедлила наступление ВСУ в Херсонской области. Он также отмечал, что ВСУ контролируют все мосты, поэтому у оккупантов не будет возможности убежать из Херсона.

https://www.youtube.com/embed/XYjf_Iuv2gQ
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Херсон Наступление Кирилл Буданов

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