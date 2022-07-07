НАТО ни при чем. Климкин назвал истинные цели войны Путина против Украины

7 июля, 18:58
Поврежденный российским ракетным ударом корпус им. Григория Сковороды Харьковского Национального педагогического университета, 6 июля (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

Поврежденный российским ракетным ударом корпус им. Григория Сковороды Харьковского Национального педагогического университета, 6 июля (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

Экс-глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью Радио НВ выразил уверенность, что война российского диктатора Владимира Путина в Украине не имеет отношения к НАТО.

Об этом, по словам экс-министра, говорит очень слабая реакция Путина на вступление в НАТО Швеции и Финляндии.

https://www.youtube.com/watch?v=g1Mq2NwhJiQ

Климкин подчеркнул, что этой реакцией российский диктатор «еще раз объяснил всему миру, кто хоть там на йоту сомневался, что эта война, она вовсе не о НАТО, не о расширении, не о чем-либо ином. Что реальный план — это уничтожение Украины».

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Он добавил, что полное завоевание и уничтожение Украины является для Путина планом-максимум, а план-минимум — «завоевание части территории и создания на остальной территории вассала или нескольких вассалов».

«Поскольку для него это какая-то миссия, которая глубоко сидит в его голове, и он прекрасно понимает, что сегодняшняя Россия с Украиной, которая идет в ЕС и НАТО, — никуда не придет, а придет не только в тупик, а далеко, туда примерно, куда и русский корабль», — сказал экс-министр.

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Секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил во вторник, 5 июля, что Россия стремится демилитаризовать Украину и заставить ее принять нейтральный статус, сообщило российское государственное информационное агентство РИА Новости.

Согласно анализу вашингтонского Института изучения войны, опубликованному в тот же день, «Кремль готовится к затяжной войне с намерением захватить гораздо большую часть Украины», чем полная территория Донецкой и Луганской областей.

Редактор: Анастасия Одинцова

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Теги:   НАТО Украина-Россия Павел Климкин Война в Украине Российско-украинская война Радио НВ Война России против Украины

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