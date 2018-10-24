Наследный принц Саудовской Аравии: Виновные в убийстве Хашкаджи предстанут перед судом

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман заявил, что виновные в ужасном убийстве оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи предстанут перед судом.

Как сообщает CNN, об этом ибн Салман заявил во время выступления на бизнес форуме в Эр-Рияде.

"Саудовская Аравия выполнит все необходимые процедуры и детально расследует убийство для раскрытия истины. Ответственные за это чудовищное преступление предстанут перед судом, в этом нет никаких сомнений", - заявил ибн Салман.

Оппозиционный к властям Саудовской Аравии журналист Джамаль Хашкаджи исчез 2 октября после визита в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Сначала Эр-Рияд отрицал, что диппредставительство имеет к этому отношение, однако спустя 18 дней признал, что журналист был убит во время "драки". Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр назвал убийство "огромной досадной ошибкой".

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В Саудовской Аравии заявили, что власти хотели убедить Хашкаджи вернуться в страну и отправили для этого 15 агентов с широкими полномочиями, которые прибегли к насилию и пригрозили ему, что "накачают" лекарствами. Когда журналист начал кричать, его взяли в удушающий захват, в результате чего он умер.

В рамках расследования дела об убийстве в Саудовской Аравии задержали 18 подозреваемых и уволили пятерых должностных лиц, в частности советника наследного принца Саудовской Аравии Сауда аль-Кахтани и заместителя главы разведки генерала Ахмеда Асира.

По данным источников Reuters, приказ убить журналиста отдал советник наследного принца Саудовской Аравии Сауд аль-Кахтани по скайпу.

Кахтани все время виртуально присутствовал на допросе журналиста в консульстве, между ним и Хашкаджи началась словесная перепалка, оба начали оскорблять друг друга, после чего саудовский чиновник в какой-то момент закричал: "Принесите мне голову собаки".