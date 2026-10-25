Стремление администрации Трампа поделить мир на сферы влияния и встать на сторону диктаторов, а не демократов, очевидно давно, пишет The Guardian (Фото: REUTERS/Umit Bektas)

Первые два года второго срока президента США Дональда Трампа были катастрофическими, последние два могут стать еще хуже. Его самым опасным наследием может стать мир, разделенный на три части .

Об этом в колонке для The Guardian пишет обозреватель Стив Блумфилд.

Как отмечает автор публикации, Трамп уже сейчас может ощущать, что его власть ослабевает. Внутренние законодательные инициативы, особенно в эпоху, когда двухпартийное сотрудничество практически отсутствует, замирают. И по мере приближения конца срока полномочий, когда президенты США начинают думать о своем наследии, остается одна сфера, где у них все еще есть влияние — это остальной мир.

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В своей «сумеречной зоне» Трамп окажется через 10 дней, размышляет Блумфилд. Почти наверняка он утратит контроль над Палатой представителей, и не исключено, что ему придется иметь дело с Сенатом под контролем демократов. Любые надежды на принятие внутренних политических решений — впрочем, он не особо этим занимался и в первые два года своего президентства — растают. В то же время его могут ждать расследования и новая попытка импичмента.

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Однако на мировой арене ситуация будет иной и, как предполагает автор статьи, амбиции Трампа вряд ли будут мирными.

После промежуточных выборов США готовятся возобновить свою войну против Ирана. Также предательство Трампом Украины идет полным ходом, отмечает Стив Блумфилд.

На фоне войны на Ближнем Востоке и политики умиротворения в Европе надвигается тень нового мирового порядка, к которому Трамп будет неустанно стремиться в последние годы своего правления. Кремль, как напоминает журналист, предложил провести саммит с участием Трампа, российского диктатора Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в ноябре в Китае.

«Такая беспрецедентная встреча, если она состоится, может иметь разрушительные последствия для всех нас», — констатирует автор.

Все три лидера обладают амбициями изменить способ управления миром, по сути, разделив его на сферы влияния. Один саммит не воплотит эту идею в реальность, но направит мир по крайне опасному пути.

Блумфилд также обращает внимание на то, что стремление администрации Трампа поделить мир на сферы влияния и занять сторону диктаторов, а не демократов, давно очевидно.

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На кону, предупреждает автор статьи, стоит не только территориальный контроль. И Си, и Путин, и Трамп видят возможность углубления экономических связей. Стив Блумфилд также акцентирует внимание на том, что все три страны являются ключевыми игроками в следующей космической гонке как с точки зрения коммерческого, так и военного контроля.

«Если эти три страны начнут работать вместе за счет Европы и остального мира, это коренным образом изменит характер геополитики», — подчеркивает Блумфилд.

По его мнению, если саммит все же состоится, он выведет Путина из международной изоляции и подтвердит позицию Си как мирового лидера, игнорировать которого нельзя. Образ этих трех лидеров станет определяющим для эпохи, когда основанный на правилах международный порядок разрушен, а новый неопределенный период начинает формироваться.

Потенциальная встреча лидеров США, Китая и России — что известно

18 октября издание The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники писало, что российский диктатор Владимир Путин предложил провести встречу с президентом США Дональдом Трампом и лидером Китая Си Цзиньпином, чтобы договориться о завершении войны РФ против Украины на выгодных для Москвы условиях.

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В начале сентября помощник Путина Юрий Ушаков заявлял, что лидеры США, России и КНР могут встретиться на саммите АТЭС, который состоится 18−19 ноября в китайском Шэньчжэне.

Трамп заявил, что открыт к участию в трехсторонней встрече с Путиным и Си Цзиньпином. Он подчеркнул, что пока не дал согласия на встречу, но сделает это, если лидеры Китая и РФ захотят ее провести.

Британское издание The Guardian в редакционной статье 19 октября написало, что переговоры Трампа, Путина и Си Цзиньпина о будущем Украины без участия Киева станут победой Москвы. Журналисты подчеркнули, что Европа должна противостоять попыткам сильных государств решать судьбу других стран.

Президент Владимир Зеленский заявил, что лидеры Соединенных Штатов, Китая и России могут проводить между собой трехсторонние встречи, однако, когда речь идет о вопросах Украины, именно она должна быть за столом переговоров.