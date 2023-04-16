Наследие Меркель. Резников объяснил, почему Запад не дает Украине всего необходимого оружия 16 апреля, 13:00 Алексей Резников (Фото:REUTERS/Alkis Konstantinidis)

Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что Запад не предоставляет Украине всего необходимого оружия, потому что долгое время руководствовался правилом не провоцировать Россию. По его словам, впервые это стало ощутимо в 2008 году, когда бывший канцлер Германии Ангела Меркель убедила США и Европу не принимать в НАТО Украину и Грузию.

Об этом он заявил в интервью испанскому изданию La Razon.

«Запад давно живет в догме „не провоцировать Россию“. Это стало практической реальностью в 2008 году во время саммита НАТО в Бухаресте», — сказал Резников.

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Министр отметил, что в то время была вполне реальная возможность вступления Украины и Грузии в НАТО, поскольку и США, и большинство европейцев были не против этого.

«Именно канцлер Германии Ангела Меркель выступила против и убедила других», — пояснил министр.

По словам Алексея Резникова, после этого последовало вторжение и оккупация некоторых регионов Грузии, отравление в Солсбери, взрывы в Чехии и Болгарии, оккупация Крыма в 2014 году и военные действия в Луганске и Донецке.

На Бухарестском саммите НАТО в 2008 году Германия и Франция заблокировали предоставление Украине и Грузии плана действий по членству в НАТО. Меркель и тогдашний президент Франции Николя Саркози выступили против из уважения к России и опасений эскалации со стороны Москвы.

«Вторая ошибка (Запада — ред.) заключалась в том, что там считали: если будет военное столкновение, то маленькая советская армия будет противостоять гораздо большей и будет разбита. Ну, мы не советская страна с советской армией», — подытожил он.

Ранее глава комитета по вопросам обороны в Бундестаге Мари-Агнес Штрак-Циммерманн раскритиковала решения, принятые экс-канцлером Германии Ангелой Меркель во время ее пребывания в должности. Политика считает, что Меркель разделяет ответственность за войну России против Украины.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года Меркель заявила, что до сих пор считает правильным решение не принимать Украину в НАТО.