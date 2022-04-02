Насильно вывезенные в Россию украинцы сбегают в Эстонию 2 апреля, 10:07 Цей матеріал також доступний українською Украинцы, которых насильно вывезли в РФ, приезжают в Эстонию (Фото:ERR)

Граждане Украины, которых российские оккупационные войска принудительно вывезли в РФ, сбегают в Эстонию.

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Как сообщает ERR, транспортное сообщение между Россией и Эстонией сейчас осуществляется только автобусами

По словам члена правления эстонской автобусной компании LuxExpress Райта Реммеля, пассажиры на линии Эстония — Россия — это граждане не одной страны. Более 20% в последнее время были гражданами других государств.

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«Например, возросло количество украинских беженцев. Они прибыли в Россию из Мариуполя и едут в Эстонию через Санкт-Петербург», — пояснил Реммель.

Проблем с украинцами, как правило, не возникает, кроме того, что иногда у них нет надлежащих документов, например, вместо паспорта — копии документа.

«Тогда мы заранее связываемся с Департаментом полиции и погранохраны Эстонии, чтобы выяснить, смогут ли они пересечь эстонскую границу», — добавил он.

По информации украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, в Россию насильно вывезли 400 тысяч украинцев, сообщает Euronews.

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