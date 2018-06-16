16 июня 2018, суббота

"Наша обязанность вернуть Киев и Скопье к церковной правде" - вселенский патриарх

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Варфоломей не считает раскол между церквями предлогом

Варфоломей не считает раскол между церквями предлогом "лишать народ связей с каноничностью"

Вселенский патриарх Варфоломей заявил о своем обязательстве и ответственности вернуть народы Украины и Македонии к "истине и каноническим рамкам Церкви".

"Когда Церковь-Мать ищет пути спасения наших братьев из Украины и Македонии, она исполняет свой апостольский долг. Наш долг и ответственность привести эти народы обратно в церковную правду и канонический порядок", - подчеркнул Варфоломей.

Вселенский патриарх также отметил, что "существование раскола не является аргументом, чтобы лишать весь народ связей с церковной правдой и каноничностью, а наоборот скорее стимулом для поиска спасительных и объединительных решений".

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