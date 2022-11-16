Система NASAMS в Украине отработала со 100% эффективностью — глава Пентагона 16 ноября, 16:28 Ллойд Остин (Фото:REUTERS/Elizabeth Frantz)

Американская система ПВО NASAMS во вторник, 15 октября, показала 100% эффективность в Украине во время российского ракетного обстрела.

Об этом сообщил министр обороны США Ллойд Остин во время брифинга.

Остин подчеркнул, что поставки оружия Украине от западных партнеров позволяют усилить возможности ВСУ обороняться от российских атак.

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«Система NASAMS достигла 100% успеха в перехвате российских ракет, пока Кремль продолжает свои жестокие бомбардировки Украины, включая вчерашнюю атаку», — сказал он.

Американский министр добавил, что страны Запада продолжать передавать помощь Украине столько, сколько потребуется, а российская жестокость только укрепит их намерения поддерживать Киев.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего видеообращения отметил эффективную работу системы NASAMS.

«Хорошо cработали у нас сегодня системы NASAMS. Из 10 пусков — 10 попаданий», — говорил президент.

ЗРК NASAMS прибыли в Украину 7 ноября, сообщал министр обороны Украины Алексей Резников. По данным Пентагона, два зенитно-ракетных комплексов этого типа уже работают в Украине.

Две батареи ЗРК NASAMS вошли в состав пакета военной помощи Украине на сумму $820 млн, о котором США объявили 1 июля.

А 24 августа, в День независимости, Пентагон объявил о новом пакете помощи от США стоимостью почти $3 млрд, который включает еще шесть дополнительных батарей NASAMS и снаряды.