ВСУ заканчивают обучение на NASAMS, системы поступят в Украину в ближайшее время — NYT 1 ноября, 16:43 Украина в ближайшее время получит системы ПВО NASAMS (Фото:ukrmilitary.com)

Несколько десятков защитников Украины в Германии заканчивают обучаться использованию зенитно-ракетных комплексов NASAMS, первые системы поступят в Украину в ближайшие несколько дней, — об этом сообщает The New York Times во вторник, 1 ноября, со ссылкой на американских официальных лиц.

По словам американских чиновников, в последние несколько недель на американской базе в Германии норвежские инструкторы обучали менее 100 украинских военнослужащих эксплуатации и обслуживанию системы и боеприпасов для нее.



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Ранее высокопоставленный представитель Пентагона заявил журналистам, что США передадут Украине восемь батарей ЗРК NASAMS: две из них будут поставлены в Украину уже «в самом ближайшем будущем», еще шесть — позже.

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Две батареи ЗРК NASAMS вошли в состав пакета военной помощи Украине на сумму $820 млн, о котором США объявили 1 июля. А 24 августа, в День независимости, Пентагон объявил о новом пакете помощи от США стоимостью почти $3 млрд, который включает еще шесть дополнительных батарей NASAMS и снаряды к ним.

Американская компания Raytheon Technologies, производитель NASAMS, 25 октября сообщила, что еще несколько недель назад передала первые две системы правительству США и они готовы к отправке в Украину.

NASAMS, Iris-T, Patriot, Hawk. Как Украину закрывают от ракет – Антон Михненко https://www.youtube.com/embed/ion8B0p5kfY