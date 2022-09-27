Украина получит от США до 16 пусковых установок NASAMS — спикер Воздушных сил 27 сентября, 18:51 США готовятся передать Украине системы NASAMS (Фото:ukrmilitary.com)

США сначала передадут Украине две батареи систем NASAMS, каждая из которых включает до восьми пусковых установок. Об этом рассказал спикер командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат во время брифинга во вторник, 27 сентября.

Игнат уточнил, что сначала Украина получит две батареи, каждая из которых может иметь до восьми пусковых установок, командный пункт, радар и так далее.



«Батарея NASAMS — это фактически наш дивизион, до восьми пусковых установок. Сначала будет две батареи, а там нужно смотреть на мощности производства или просить и делать все шаги на дипломатическом фронте, чтобы мир помогал нам этими системами… На большой территории нашей страны их нужно довольно много», — добавил спикер.

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25 сентября после интервью президента Владимира Зеленского американскому телеканалу CBS в украинских СМИ появились сообщения о том, что Украина якобы уже получила от США зенитные ракетные комплексы NASAMS.

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Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров уточнил, что Зеленский имел в виду только благодарность за решение передать Украине NASAMS: «Получили решение, получили согласие, а сами NASAMS физически еще не поступили».

Две батареи ЗРК NASAMS вошли в состав пакета помощи Украине на сумму $820 млн, о котором США объявили 1 июля. А 24 августа, в День независимости, Пентагон объявил о новом пакете помощи от США стоимостью почти $3 млрд, который включает еще шесть дополнительных батарей NASAMS и снаряды к ним.

16 сентября представитель Пентагона Пэт Райдер сообщил, что Украина должна получить первые две батареи NASAMS примерно через два месяца (ориентировочно в середине ноября).