Айдер Муждабаев
Что сказал Зеленский о мире с Россией
Мустафа Найем
У меня плохие новости
Галина Вдовиченко
Мосты внутри страны
Анатолий Амелин
Какой будет Украина в 2030 году
Спецтема: Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины Выборы в Раду

Нас приветствовали: Трамп назвал фейками протесты во время его визита в Великобританию

4 июня, 20:55
Цей матеріал також доступний українською
Нас приветствовали: Трамп назвал фейками протесты во время его визита в Великобританию - фото

REUTERS/Clodagh Kilcoyne

Трамп заявил, что люди приветствовали его

Президент США Дональд Трамп заявил, что так и не увидел в Великобритании протестующих против него за исключением небольшой группы.

Об этом сообщает CBS.

«Когда мы (вчера — ред.) выехали от премьер-министра, королевы, королевской семьи, на улицы вышли тысячи людей, которые приветствовали нас. И даже когда мы подъезжали сегодня, там также были тысячи людей, которые аплодировали», — сказал глава Белого дома.

По его словам, он увидел огромный дух поддержки и любовь среди людей, которые держали американские и британские флаги.

Трамп подчеркнул, что «так и не заметил никаких протестов», о которых писали СМИ, за исключением небольшой группы.

«Я увидел маленький протест сегодня, очень маленький. Поэтому, было много фейковых новостей», — отметил президент США.

Напомним, что профсоюзы, женские группы, борцы за мир и защитники окружающей среды собрались в Лондоне на протест, чтобы сказать прибывшему туда президенту США Дональду Трампу, что «ему следовало остаться дома».

Трамп с понедельника, 3 июня, по среду, 5 июня, будет находиться в Великобритании с визитом по приглашению королевы Елизаветы II.

Теги:   Великобритания Акция протеста Дональд Трамп

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Главное

Политика

Вчера, 14:39

img
Дать бой мажоритарным феодалам: Садовый сделал предложение Вакарчуку и Гриценко
События

Вчера, 17:24

img
Борьба с онкологией, медицинский каннабис и проект Я, Нина. Интервью Янины Соколовой — видео
Культура

Сегодня, 08:03

img
Это же новый взгляд. Нобелевский лауреат Алексиевич похвалила Владимира Зеленского за образ мышления

ТОП 3

Геополитика

4 июня, 21:35

img
В Еврокомиссии прокомментировали первую встречу Юнкера с Зеленским
12317
Геополитика

4 июня, 18:13

img
Украина готова к переговорам с Россией — Зеленский
7154
Геополитика

Вчера, 06:03

img
Немецкий банк конфисковал 20 тонн золота Венесуэлы — Bloomberg
6749