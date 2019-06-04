Нас приветствовали: Трамп назвал фейками протесты во время его визита в Великобританию 4 июня, 20:55 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Clodagh Kilcoyne Трамп заявил, что люди приветствовали его REUTERS/Clodagh Kilcoyne

Президент США Дональд Трамп заявил, что так и не увидел в Великобритании протестующих против него за исключением небольшой группы.

Об этом сообщает CBS.

«Когда мы (вчера — ред.) выехали от премьер-министра, королевы, королевской семьи, на улицы вышли тысячи людей, которые приветствовали нас. И даже когда мы подъезжали сегодня, там также были тысячи людей, которые аплодировали», — сказал глава Белого дома.

По его словам, он увидел огромный дух поддержки и любовь среди людей, которые держали американские и британские флаги.

Трамп подчеркнул, что «так и не заметил никаких протестов», о которых писали СМИ, за исключением небольшой группы.

«Я увидел маленький протест сегодня, очень маленький. Поэтому, было много фейковых новостей», — отметил президент США.

Напомним, что профсоюзы, женские группы, борцы за мир и защитники окружающей среды собрались в Лондоне на протест, чтобы сказать прибывшему туда президенту США Дональду Трампу, что «ему следовало остаться дома».



Трамп с понедельника, 3 июня, по среду, 5 июня, будет находиться в Великобритании с визитом по приглашению королевы Елизаветы II.