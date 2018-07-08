Нарушил равновесие. Борцы с нацизмом Беата и Серж Кларсфельды рассказали, чем политика Трампа опасна для мира

Посвятившие шесть десятилетий своей жизни привлечению к ответственности бывших нацистов Серж и Беата Кларсфельды оценили влияние президента США Дональда Трампа на европейскую политику, в которой правые снова начинают приобретать популярность.

Об этом пишет Дэвид Андельман в своей колонке для CNN.

Кто такие Серж и Беата Кларсфельды

Серж и Беата Кларсфельды дети людей, которые были по разные стороны во времена Второй мировой войны. Родители Беаты не были нацистами, но голосовали за Гитлера. Кроме того, ее отец Курт Кюнзель был призван в немецкую армию и воевал во Франции и на восточном фронте. После того, как он заболел пневмонией, Кюнзель вернулся в Германию и работал бухгалтером. Отец Сержа Кларсфельда был румынским евреем. До начала Второй мировой его семья эмигрировала во Францию. Однако в 1943 году отца Кларсфельда депортировали из Ниццы в Освенцим, и там он погиб. Сержу Кларсфельду, его матери и сестре удалось пережить Холокост.

Не смотря на историю их семей, Серж и Беата поженились и всю жизнь работали вместе над привлечением нацистов к ответственности за их преступления. Именно Кларсфельды в начале 1970-х годов идентифицировали Клауса Барби, известного как лионский мясник или лионский палач, который был ответственен за смерть 14 тысяч французских евреев и членов Сопротивления. На тот момент Барби жил в Боливии под другим именем. В 1983 году Боливия, во многом благодаря усилиям Кларсфельдов, выдала его Франции, где он предстал перед судом и был приговорен к пожизненному заключению.

Кларсфельды находили не только бывших фашистов, которые скрывались под другими именами. Они также обличали политиков и дипломатов, которые, не афишируя своего сотрудничества с нацистами, вновь делали карьеру. В 1968 году на конференции правящей партии Христианско-демократический союз Германии Беата выбежала на сцену и с криком "Нацист, нацист, нацист!" дала пощечину канцлеру Курту Георгу Кизингеру, который работал во время войны в Министерстве пропаганды Третьего рейха. После этого Беату Кларсфельд ненадолго посадили в тюрьму, но она начала информационную кампанию о прошлом Кизингера. По словам Кларсфельдов, они до сих пор считают, что поступок Беаты способствовал смене канцлера на более либерального Вилли Брандта.

Трамп и националисты в Европе

Через 73 года после окончания Второй мировой войны, когда большинство нацистов уже мертвы или находятся в тюрьме, Кларсфельды переключили свое внимание на подъем неофашизма, а также поддержку крайних правых, которая ощущается со стороны Дональда Трампа. На данный момент они сосредоточены на силе возрождающихся в Европе ультраправых движений.

Они, конечно, не одиноки, так как большинство на континенте опасается, что умеренные политики и либералы по всей Европе все чаще "занимают особое место в аду Трампа".

Кларсфельды считают, что призыв Трампа и многих из его оставшихся советников к самому крайнему националистическому видению разных вопросов, от иммиграции до тарифов, отражает правые настроения в Европе: глубоко тревожное видение будущего. Они упомянули эпизод, когда новый посол Трампа в Германии Ричард Гренелл, прибывший, чтобы занять свой пост, заявил, что хотел бы усилить правых Европы, выделив правого националистического канцлера Австрии Себастьяна Курца как "рок-звезду".

Венгрия и Польша тоже поддались националистическому очарованию крайних правых. Например, польский автократический лидер внезапно отправил в отставку большую часть Верховного суда страны за один раз, подтвердив, что она переживает отход от демократии.

Правые партии в Европе используют тот же язык, что и Трамп

"Правые партии в Европе используют тот же язык, что и Трамп", - говорит Беата Кларсфельд. Серж сразу же подхватывает: "У него есть новый способ общаться с гражданами. Он хочет действительно держать власть в своих руках. Это опасно, потому что раньше всегда было некое равновесие".

Однако больше его нет, отмечает Андельман. Язык, который воспламенял и поощрял крайних правых, был сфокусирован на многих жизненно важных вопросах в Европе. Трамп должен будет столкнуться с ними, когда он прибудет в Брюссель для участия в саммите НАТО 11 июля, во время визита в Лондон, который обещает быть самым удручающим, а также во время встречи тет-а-тет с Владимиром Путиным в Хельсинки.

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Это также язык, который больше всего мотивирует Кларсфельдов действовать. Однако у них есть и альтернативные источники мотивации. На самом деле сейчас они надеются на возрождение умеренного мейнстрима Европы и тех, кто готов поддержать таких, как Эммануэль Макрон, и отвергнуть таких ультраправых лидеров, как Марин Ле Пен во Франции или Герт Вилдерс в Нидерландах. Это зависит от того, сможет ли Макрон сдержать свои обещания о трансформации французской экономики и общества. "Если Макрону не удастся, это очень тревожно", - говорит Беата, нахмурившись.

За что сражаются Кларсфельды сегодня? "Уважение к человеческой жизни, свобода, индивидуальная свобода и коллективная свобода, социальная защита", - с этими целями согласны они оба. "Франция находится в авангарде социальной защиты, - говорит Серж, - Это замечательно, когда вы заходите в больницу и видите так много разных людей, бедных людей, которые получают самые дорогостоящие операции и врачей, которые преданны тому, что они делают. Тогда есть мир между странами и международное сотрудничество".

Ничего из того, о чем они говорят, не входит в повестку дня европейских правых. Вместо этого большинство из них одержимы тем, что Трамп будет противостоять миграции в Европу, которая разделила континент на долгие годы, торговлей и экономическим ростом, будущим НАТО и сообщениями о том, что Трамп рассматривает возможность вывода американских военных сил из Германии.

Проблема иммигрантов и опасность балканизации Европы

В вопросе миграции Кларсфельды видят проблемы в обеих крайностях.

"Если Европа откроет дверь для массовой иммиграции, европейское население переместится в крайние правые партии (которые против этого), а крайние правые партии откажутся от традиционных ценностей Европы, - говорит Серж, - И, если Европа полностью закроет свои границы, это значит, что Европа станет крайне правой". И все эти правые силы обращают пристальное внимание на каждое высказывание, каждый твит Трампа.

"Министр внутренних дел Италии, то, как он относится к иммигрантам, это тот же язык, что и у Трампа, - говорит Беата, качая головой, - Но против ли американцы этого вида вульгарности?". Новый министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини недавно запретил судам, спасающим беженцев, заходить в порты своей страны. "Мне платят итальянцы за защиту безопасности итальянских граждан. Я не согласен с тем, что есть организации псевдоволонтеров, которые подвергают опасности жизни тех, кто бежит из Африки, а затем думают о том, чтобы высадить их всех в Италии", - заявил он.

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В то же время, Кларсфельды разделяют опасения многих ведущих европейских лидеров: протекционизм, особенно тарифные барьеры Трампа и его угрозы выйти из Всемирной торговой организации, представляют явную и настоящую опасность. Она выходит далеко за рамки любой угрозы для экономического роста и расширения. Это глубокие политические разногласия, которые угрожают возвратом к балканизации Европы, которая началась после Первой мировой войны и продолжалась до образования Европейского Союза.

Министр внутренних дел Италии, то, как он относится к иммигрантам, это тот же язык, что и у Трампа

"Он - это новый мир, на данный момент, без правил", - грустно говорит Серж. Тем не менее, Кларсфельды видят по крайней мере одну яркую звезду на довольно темном небосклоне. Все позирование Трампа, которое так поддерживает националистические силы в Европе, может закончится еще более тесным объединением главных европейских лидеров, особенно Эммануэля Макрона, Ангелы Меркель и Терезы Мэй. Возможно, то, что на саммите Евросоюза, состоявшемся на прошлой неделе, удалось достигнуть соглашения по проблеме беженцев, стало первым признаком этого.

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"В некотором роде он помогает Европе, потому что он дает энергию таким людям, как Макрон, Меркель и другие лидеры, чтобы сопротивляться и улучшать отношения между собой", - говорит Серж.

Перевод НВ