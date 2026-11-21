Полиция и спасатели возле места падения одного из российских средств поражения, нарушившего польскую границу 20 ноября (Фото: REUTERS/Kacper Pempel)

Комментируя недавнее нарушение воздушного пространства Польши двумя упавшими на территории страны российскими ракетами и беспилотником, генсек НАТО Марк Рютте назвал это «опасным инцидентом» и заверил, что «НАТО будет защищать каждый дюйм польской территории».

Нарушение воздушного пространства Польши российскими объектами в ночь с 19 на 20 февраля Рютте прокомментировал во время общения с журналистами в Варшаве 21 ноября, сообщило польское агентство PAP.

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Генсек НАТО назвал это нарушение воздушного пространства Польши «опасным инцидентом» и подчеркнул, что контактировал по этому поводу с премьером страны Дональдом Туском и президентом Каролем Навроцким.

«Польша — сильный союзник, у вас отличные вооруженные силы, и теперь мы должны точно выяснить, что произошло. Верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе [Алексус Гринкевич] сделает все возможное, чтобы выявить любые потенциальные уязвимости в нашей системе сдерживания и обороны, чтобы при необходимости внести соответствующие изменения», — сказал Рютте.

Отвечая на вопрос, может ли такая ситуация повториться, он заявил, что не может утверждать наверняка, но может гарантировать, что «НАТО будет защищать каждый дюйм польской территории».

Падение в Польше двух российских ракет и беспилотника — что известно

Во время российской массированной атаки на Украину 20 ноября польские военные отслеживали 11 потенциальных воздушных угроз. Две крылатые ракеты, вероятно, Х-101 и один реактивный дрон РФ пересекли границу с Польшей и упали на Подкарпатье и в Люблинском воеводстве, рассказал министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш.

Он также добавил, что на протяжении всей ночи в воздухе дежурили польские и союзнические пары самолетов: польские F-16 и шведские Gripen. В распоряжении также находился самолет-заправщик Военно-воздушных сил Нидерландов. Кроме того, был задействован польский самолет раннего радиолокационного обнаружения Saab.

Косиняк-Камыш заявил, что пострадавших нет, а также не зафиксировано никаких повреждений инфраструктуры, в том числе критической.

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СМИ сообщали, что пилот истребителя Gripen имел разрешение от НАТО на сбивание ракеты, но не сбил ее из-за погоды.

По данным The Telegraph, Россия ударила по Польше в почти 100 км от места, где войска Коалиции желающих проводили военные учения. Официальное подтверждение о падении в Польше двух ракет и беспилотника РФ появилось после публикации этой статьи.