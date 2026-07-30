«Шансы 50 на 50»: Туск заявил, что война России против Украины может решиться уже через 100 дней

Премьер-министр Польши назвал это реакцией на падение российской ракеты на своей территории (Фото: Jakub Orzechowski/Agencja Wyborcza.pl/via REUTERS)

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что безопасность его страны напрямую зависит от того, насколько эффективно украинская армия противодействует России в воздухе.

Об этом он заявил журналистам в четверг, 30 июля, недалеко от Люблина, сообщает The Guardian.

В ночь на четверг, во время массированной атаки России на Украину, неопознанный объект залетел в воздушное пространство Польши и упал на поле возле села Тарнава-Колония в Люблинском воеводстве — примерно в 100 км от украинской границы.

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По словам Туска, всё указывает на то, что речь шла о российской крылатой ракете Х-101, хотя тип снаряда и то, кто его запустил, еще окончательно уточняются. Взрыв оставил воронку диаметром около 10 метров; пострадавших не зафиксировано.

Ракета Х-101 / Инфографика: Инфографика NV

Пересказывая вчерашний разговор с президентом Владимиром Зеленским, Туск заявил: «Ситуация вполне понятна: следующие 100 дней могут решить исход этой войны, и шансы здесь — 50 на 50».

Среди фигур, которые, по его мнению, будут оказывать наибольшее влияние на развитие событий, он назвал президента США Дональда Трампа, «некоторых других людей» и главу SpaceX Илона Маска.

Нарушение воздушного пространства Польши 30 июля — что известно

В ночь на 30 июля, во время массированной российской атаки на Украину — в частности, на западные области, — в Польше прогремел мощный взрыв. Утром польская полиция сообщила об обнаружении в Люблинском воеводстве воронки и обломков неопознанного объекта; их нашли в поле между селами Тарнава-Колония и Токары.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что российская крылатая ракета Х-101 ночью пересекла территорию Польши, нарушив воздушное пространство НАТО. Впоследствии премьер-министр Туск срочно отправился в Люблин и созвал координационную группу в связи с нарушением воздушного пространства.