Александр Стубб заявил, что не будет приказывать немедленно сбивать российские самолеты (Фото: REUTERS/Shannon Stapleton)

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что не будет приказывать немедленно сбивать российские самолеты в случае нарушения ими воздушного пространства своей страны.

В интервью CNN у президента спросили, что он думает о заявлении президента США Дональда Трампа о необходимости сбивать российские самолеты в воздушном пространстве стран-членов НАТО.

Президент Финляндии ответил, что это очередной пример подхода «кнута и пряника» со стороны главы Белого дома.

В то же время Стубб дал понять, что Финляндия будет «сохранять покой» в подобных ситуациях и оценивать степень угрозы перед тем, как совершать какие-либо действия.

19 сентября три МиГ-31 на 12 минут залетели в Эстонию над Финским заливом вблизи острова Вайндло, что примерно в 81 километре от Хельсинки. Это было уже четвертое нарушение Россией воздушного пространства страны с начала 2025 года, но залет трех истребителей стал беспрецедентным.

В эстонской разведке впоследствии рассказали, что российские пилоты МиГов проигнорировали сигналы итальянских истребителей, которые патрулировали небо страны.

Министерство обороны РФ отрицало нарушение воздушного пространства, назвав инцидент «плановым перелетом» над Балтийским морем.

После этого Вооруженные силы Эстонии начали внеплановые учения по отражению воздушных атак. Также страна впервые созвала заседание Совбеза ООН.

23 сентября генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что решение о сбивании российских самолетов, которые нарушают воздушное пространство стран-членов Альянса, будет приниматься на основе оценки ситуации.

«Этот альянс имеет все необходимые возможности, чтобы, когда россияне, намеренно или нет, будут откровенно некомпетентны, будут безрассудными и безответственными, попытаются вторгнуться в воздушное пространство союзников, воздушное пространство НАТО, тогда мы отреагируем. Они знают, что мы будем защищаться. Несомненно. Мы всегда будем реагировать спокойно и решительно, потому что у нас есть все оборонительные системы, чтобы убедиться, что мы можем защитить каждый сантиметр территории союзников», — подчеркнул генсек.

В тот же день Североатлантический совет НАТО собрался для проведения консультаций в соответствии со статьей 4 и решительно осудил нарушение Россией воздушного пространства Эстонии.

Кроме того, в Альянсе добавили, что несколько других членов НАТО, в частности Финляндия, Латвия, Литва, Норвегия и Румыния — также подверглись нарушениям воздушного пространства со стороны России.

«Мы выражаем нашу полную солидарность со всеми членами Альянса, чье воздушное пространство было нарушено», — говорилось в заявлении НАТО.