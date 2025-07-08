В Турции начал работу новый посол Украины Нариман Джелял

Об этом во вторник, 8 июля, сообщил директорат по вопросам коммуникаций президента Турции.

Отмечается, что церемония состоялась в резиденции Эрдогана в Анкаре, где турецкий лидер принял украинского дипломата.

Фото: Republic of Türkiye Directorate of Communications / Х

14 мая президент Украины Владимир Зеленский назначил Наримана Джеляла послом Украины в Турции.

Джелял — заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа (с 2013 года). Его вернули в Украину из российского плена 29 июня 2024 года.

В декабре 2024 года сообщалось, что Зеленский утвердил более 30 новых послов, среди которых был Джелял.

Ранее послом в Турции был Василий Боднар. В сентябре 2024 года его назначили послом Украины в Польше. Боднар стал послом Украины в Турции в 2021 году. С 2017 года дипломат занимал должность заместителя министра иностранных дел Украины. В 2013—2015 годах он был советником посольства Украины в Турции. А после еще два года — генеральным консулом Украины в Стамбуле.

Нариман Джелял — один из лидеров крымскотатарского национального движения, историк, политолог и журналист. В сентябре 2021 года после саммита Крымской платформы был задержан ФСБ РФ и обвинен в «совершении диверсии в составе организованной группы». В сентябре 2022 года его «приговорили» к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима.