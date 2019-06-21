За 10 минут до запуска: Трамп заявил, что отменил удар по Ирану из-за возможных жертв Вчера, 16:56 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Jonathan Ernst Дональд Трамп и госсекретарь Майк Помпео REUTERS/Jonathan Ernst

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что планировал нанести удар по целям в Иране в ответ на уничтожение иранскими силами американского беспилотника.

В своем Twitter он сообщил, что отменил операцию за «10 минут» до предполагаемого удара по Ирану из-за опасений, связанных с возможными жертвами.

По словам Трампа, военные США планировали нанести удар по трем объектам в Иране, в результате чего погибло бы 150 человек.

«В понедельник они сбили беспилотник над международными водами. Мы были в состоянии готовности и заряжены, чтобы отомстить прошлой ночью по трем разным целям, когда я спросил, сколько умрет. 150 человек, сэр, ответил генерал. За 10 минут до удара я отменил его», — заявил Трамп.

Глава Белого дома подчеркнул, что гибель такого количества человек не сопоставима с уничтожением одного беспилотника.

Напомним, Корпус стражей Исламской революции заявил, что сбил американский разведывательный беспилотник в провинции Хормозган на юге Ирана. В МИД страны заявили, что беспилотник вылетел из ОАЭ и нарушил воздушное пространство Ирана.

Трамп заявил, что Иран совершил «очень большую ошибку». Позже он допустил, что силы Ирана могли уничтожить беспилотник по ошибке.

В Пентагоне заявили, что сбитый американский беспилотник не нарушал воздушное пространство Ирана.