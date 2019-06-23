Иран сообщил о предыдущем вторжении «шпионского» беспилотника Сегодня, 16:59 Цей матеріал також доступний українською JZarif/Twitter Маршрут передвижения БПЛА JZarif/Twitter

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф сообщил, что в конце мая разведывательный беспилотник вторгся в воздушное пространство Ирана.

По его словам, разведывательно-ударный беспилотник MQ9 американского производства нарушил воздушное пространство Ирана 26 мая.

Согласно обнародованной карте передвижения дрона, иранские силы отправили первое предупреждение около 8:30 вечера. После третьего предупреждения беспилотник покинул воздушное пространство Ирана.

Напомним, что 20 июня Корпус стражей Исламской революции заявил, что сбил американский разведывательный беспилотник в провинции Хормозган на юге Ирана. В МИД страны заявили, что беспилотник вылетел из ОАЭ и нарушил воздушное пространство Ирана.

В Пентагоне заявили, что сбитый американский беспилотник не нарушал воздушное пространство Ирана.

Президент США Дональд Трамп планировал нанести удар по Ирану, но приостановил его из-за потенциально большого количества жертв.