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Иран сообщил о предыдущем вторжении «шпионского» беспилотника

Сегодня, 16:59
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Иран сообщил о предыдущем вторжении «шпионского» беспилотника - фото

JZarif/Twitter

Маршрут передвижения БПЛА

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф сообщил, что в конце мая разведывательный беспилотник вторгся в воздушное пространство Ирана.

По его словам, разведывательно-ударный беспилотник MQ9 американского производства нарушил воздушное пространство Ирана 26 мая.

Согласно обнародованной карте передвижения дрона, иранские силы отправили первое предупреждение около 8:30 вечера. После третьего предупреждения беспилотник покинул воздушное пространство Ирана.

Напомним, что 20 июня Корпус стражей Исламской революции заявил, что сбил американский разведывательный беспилотник в провинции Хормозган на юге Ирана. В МИД страны заявили, что беспилотник вылетел из ОАЭ и нарушил воздушное пространство Ирана.

В Пентагоне заявили, что сбитый американский беспилотник не нарушал воздушное пространство Ирана.

Президент США Дональд Трамп планировал нанести удар по Ирану, но приостановил его из-за потенциально большого количества жертв.

Теги:   Ближний восток США Иран

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