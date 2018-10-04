04 октября 2018, четверг

Напоминает времена ГУЛАГа. Климкин прокомментировал фото Сенцова из больницы, опубликованное Россией

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Фото Сенцова сделали в больнице Лабытнанги во время осмотра
Фото: 89.fsin.su

Фото Сенцова сделали в больнице Лабытнанги во время осмотра

Фото украинского политзаключенного Олега Сенцова из больницы Лабытнанги, опубликованное российскими тюремщиками, напоминает времена ГУЛАГа, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Эта фотография Олега Сенцова, которую обнародовала Россия, реально напоминает сталинские времена ГУЛАГа", - сказал он на пресс-конференции со своим коллегой из Словакии, пишет Укринформ.

Климкин подчеркнул, что нужно просто укреплять давление на Россию в вопросе освобождения украинских заложников.

"Россия не живет в вакууме, и этот давление должно сработать", - добавил он.

Министр также заверил, что вопрос освобождения политзаключенных и заложников поднимается на каждой международной встрече, в том числе и с участием украинского президента.

Напомним, 28 сентября УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило, что Сенцова вывезли из колонии в больницу города Лабытнанги для планового обследования

Украинский режиссер Олег Сенцов был задержан российскими силовиками в Крыму 11 мая 2014 года. Его обвинили в якобы подготовке терактов на полуострове во время оккупации Россией и хранении оружия и взрывчатки.

25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам строгого режима. Его этапировали в колонию в городе Лабытнанги.

Олег Сенцов 14 мая 2018 года объявил голодовку с требованием освободить всех удерживаемых Россией украинских политзаключенных. За эти месяцы он пережил несколько кризисов голодовки, однако прекратить протест отказывается.

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