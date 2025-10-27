Павлущик рассказал, как НАПК реагирует на журналистские расследования образа жизни чиновников

По словам Виктора Павлущика, почти все журналистские расследования поступают в НАПК в форме запросов (Фото: nazk.gov.ua)

Глава Национального агентства по предотвращению коррупции Виктор Павлущик в интервью Radio NV рассказал, как его ведомство реагирует на расследования образа жизни чиновников.

«Журналистские расследования — это важный массив информации, который поступает в НАПК или публикуется. Все, что публикуется онлайн, поступает в НАПК и в форме запросов. Но мы также анализируем информацию в публичном доступе, даем ей оценку и определяемся относительно проведения мероприятий реагирования», — отметил Павлущик в эфире Radio NV.

Он добавил, что в форме запросов в НАПК поступают «почти все» журналистские расследования об украинских чиновниках и они не отличаются от других заявлений.

«Они могут содержать больше информации, чем отдельные заявления, но процедура та же. Мы проводим предварительный анализ этой информации и определяем основания для реагирования. Конечно, хорошие качественные материалы всегда становятся основанием и для проведения мер реагирования, таких как мониторинг образа жизни и полная проверка. И во многих случаях они в дальнейшем проявляются в качестве обоснованных выводов, которые НАПК направляет в правоохранительные органы или в САП для подачи исков о взыскании необоснованных активов в доход государства», — сказал глава НАПК.

Также Павлущик заявил, что не все журналистские расследования содержат информацию, которая может проверяться.

«Поэтому сказать, что все 100% [проверяются]… Они бывают разного качества, а бывают другие, которые не содержат информации о родственниках, которые тоже могут иметь доходы, и много других аспектов. Потому что очень часто в декларациях не указывают тех ближайших родственников, которые могут влиять на имущество, но у них есть официальный доход и этой информацией журналисты не владеют, заявители не владеют», — объяснил глава НАПК.

Он также заявил, что его ведомство ограничено законодательством и возможностью коммуницировать такие проверки публично «потому что это персональные данные третьих лиц, в отношении которых не указывается информация в декларации» и НАПК не может сообщать публично информацию о доходе этих лиц.

«Поэтому часто бывает такое восприятие, что есть нежелание заниматься определенной ситуацией, но мы четко даем анализ каждому обращению, которое поступает в НАПК», — подытожил Павлущик.

Отказ НАПК проверять образ жизни нардепа Кузнецова, которого подозревают в коррупции на закупке дронов

30 сентября Слідство.інфо со ссылкой на ответ НАПК на журналистский запрос сообщило, что НАПК не будет проводить проверку декларации и мониторинг образа жизни нардепа Алексея Кузнецова, которого подозревают в коррупции.

Как заявили журналисты, жена Кузнецова приобрела земельный участок в Киеве с «коробкой» дома, которую последние четыре года ремонтировали и отделывали. Эксперт оценил стоимость имения в более 400 тысяч долларов.

В НАПК ответили, что в этой информации нет фактических данных о том, что Кузнецов или его семья приобрели активы, которые бы превышали их законные доходы больше порога, установленного законодательством. Поэтому там добавили, что «вопрос о проведении полной проверки декларации или мониторинга образа жизни указанного лица может быть решен после предоставления таких фактических данных».

1 сентября за нардепа Кузнецова, которого подозревают в коррупции на закупках дронов и средств РЭБ, внесли залог.

4 августа ВАКС избрал ему меру пресечения — содержание под стражей на 60 дней с правом внесения залога в размере восьми миллионов гривен.

Прокуратура настаивала на залоге в 30 миллионов гривен.

2 августа НАБУ и САП сообщили, что разоблачили схему завышения цен в госконтрактах на закупку дронов и средств РЭБ. Среди задержанных — действующий нардеп от Слуги народа Алексей Кузнецов и бывший глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По данным следствия, при заключении контрактов до 30% средств возвращали чиновникам в виде взяток. Всего задержаны четыре человека. Расследование ведут НАБУ и САП в рамках действующего законодательства.

Источники во фракции Слуга народа подтвердили Суспільному, что речь идет именно об Алексее Кузнецове. Он избран в 2019 году на Луганщине, является членом комитета по правам человека и ВСК по вопросам тарифной политики. Ранее работал помощником нардепов от Партии регионов и Блока Петра Порошенко.

Кузнецов также голосовал за законопроект № 12414, который подрывал независимость НАБУ и САП.

