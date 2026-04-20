«Ослабляет 5 статью НАТО». Власти Эстонии раскритиковали заявление Зеленского о подготовке Кремля к атаке на страны Балтии

Об этом 20 апреля сообщает эстонский общественный вещатель ERR.

В частности, глава МИД Эстонии Маргус Цахкна сказал, что Украина уже неоднократно указывала на угрозу нападения России на другие страны. Однако, сказал дипломат, такие заявления официального Киева «не соответствуют оценкам эстонской разведки».

Реклама

«Такие заявления, во-первых, не соответствуют нашим разведывательным данным и нашей оценке угроз. Мы не видим, чтобы Россия концентрировала свои войска или вообще каким-либо образом готовилась к военному нападению на НАТО или страны Балтии — скорее наоборот. Россия находится не в очень сильной позиции на украинском фронте, а также в экономическом плане», — сказал Цахкна.

По словам главы МИД Эстонии, подобные утверждения со стороны Украины «никак не способствуют сотрудничеству».

Заявление Зеленского раскритиковал и глава комитета по иностранным делам эстонского парламента Марко Михкельсон.

«Как будто угрожают в сторону Европы. Мол, смотрите: если мы каким-то образом окажемся в более слабой позиции или проиграем, то следующими будете вы, прежде всего страны Балтии. Это, конечно, неприятно и, безусловно, подпитывает российский нарратив о том, что „Мы — сторона-победитель, мы наступаем, а вы отступаете и проигрываете“», — сказал он.

Михкельсон заявил, что считает — в случае существования серьезной угрозы, союзники «должны обмениваться такими сообщениями между собой, а не через СМИ». При этом эстонский депутат обвинил Украину в «распространении российских тезисов».

«Зеленский подчеркнул, что НАТО должно быть единым и готовым реагировать на действия Путина. Я согласен, что ни один человек не подорвал доверие к пятой статье так сильно, как президент США Дональд Трамп, но и президент Украины также ее ослабляет», — считает депутат.

Читайте также: Политолог назвал вероятной причиной отключения интернета в России подготовку к отправке срочников на фронт

Президент Украины Владимир Зеленский во время интервью для телемарафона Единые новости 19 апреля заявил, что стране-агрессору России нужна большая мобилизация для того, чтобы попытаться повторить наступление на Украину или провести параллельное наступление с меньшим количеством боевых сил.

Реклама:

«Для чего делать такую большую мобилизацию? Для того, чтобы повторить большое наступление на Украину. Вариант Б — для того, чтобы [было] меньше затрат и меньше усилий. И сделать параллельное небольшое наступление туда, где можно ограничиваться меньшим количеством боевых сил. Почему? Потому что то или иное государство, например, Балтики не готово к сильному противостоянию, просто потому, что они маленькие, а не потому, что они не смелые», — отметил украинский президент.

10 апреля Владимир Зеленский во время общения с журналистами заявил, что блокировка мессенджера Telegram в России может быть связана с подготовкой к принятию Кремлем непопулярных решений. Это, в частности, окончание войны или, наоборот, эскалация и усиление мобилизации.

В конце марта украинский президент выражал сомнение в том, что Россия в ближайшее время планирует провести всеобщую мобилизацию.

«Я бы не спешил говорить о том, что они точно будут проводить всеобщую мобилизацию. Почему? На мой взгляд, (…) такие сигналы были, но подтверждения этой информации нет. Поэтому я не уверен, что у них есть намерения в ближайшее время это сделать. Хотя, опять же, нет полной информации», — отметил президент Зеленский.