Поражение России в Украине сдержит Китай от нападения на Тайвань — конгрессмен 10 апреля, 00:22 Глава Китая Си Цзиньпин (Фото:REUTERS/Thomas Peter)

Если Россия потерпит поражение в войне против Украины — это будет лучшим способом сдерживания лидера Китая Си Цзиньпина в отношении Тайваня.

Об этом заявил глава Комитета Палаты представителей США по иностранным делам республиканец Майкл Маккол интервью каналу NBC.



«То, что происходит в Украине, будет определять то, что произойдет на Тайване и в тихоокеанском регионе. Я считаю, что лучшим средством сдерживания президента Си является поражение Путина в Украине», — заявил он, отвечая на вопрос ведущего, уверен ли он в том, что республиканцы Палаты представителей США не будут препятствовать дополнительной помощи Украине.

Видео дня

В субботу, 8 апреля, Вооруженные силы Китая провели военные учения вокруг Тайваня. Они отрабатывали окружение острова.