Поражение России в Украине сдержит Китай от нападения на Тайвань — конгрессмен

10 апреля, 00:22
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Глава Китая Си Цзиньпин (Фото:REUTERS/Thomas Peter)

Глава Китая Си Цзиньпин (Фото:REUTERS/Thomas Peter)

Если Россия потерпит поражение в войне против Украины — это будет лучшим способом сдерживания лидера Китая Си Цзиньпина в отношении Тайваня.

Об этом заявил глава Комитета Палаты представителей США по иностранным делам республиканец Майкл Маккол интервью каналу NBC.

«То, что происходит в Украине, будет определять то, что произойдет на Тайване и в тихоокеанском регионе. Я считаю, что лучшим средством сдерживания президента Си является поражение Путина в Украине», — заявил он, отвечая на вопрос ведущего, уверен ли он в том, что республиканцы Палаты представителей США не будут препятствовать дополнительной помощи Украине.

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Китай Конгресс США Тайвань Конгрессмены Война в Украине США-Китай Война России против Украины

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