Развалится на глазах. Вячорка предупредил о фатальных последствиях для Лукашенко, если тот прямо ввяжется в войну 26 января, 15:39 Если Беларусь открыто вступит в войну, режим Александра Лукашенко развалится за часы, уверен Франак Вячорка (Фото:Russian Foreign Ministry/Handout via REUTERS)

Советник Светланы Тихановской Франак Вячорка в интервью Radio NV заявил, что если белорусский диктатор Александр Лукашенко прямо ввяжется в войну против Украины, это будет иметь для его режима фатальные последствия.

«Лукашенко сейчас продает такую идею, что благодаря ему война не пришла в Беларусь и это удерживает аппарат от побега, от саботажа. Как только будет изменен статус-кво, сразу начнут бежать. Так же близкие к Лукашенко люди», — сказал Вячорка Радио NV.

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Он отметил, что после начала войны против Украины в феврале 2022 года было максимальное количество переходов на сторону белорусской оппозиции за два года и контактов оппозиции с белорусскими силовиками, так как «люди увидели, что Лукашенко вовлекает Беларусь в войну и начали быстро искать себе пути ухода».

«Лукашенко это помнит, поэтому сейчас пробует успокоить Беларусь, мол: все будет хорошо, Украина нам враг, но все будет хорошо. Я у власти, поэтому белорусские войска не пойдут. Но мы знаем, что не Лукашенко решает это, это будет решать Россия. … Любое вмешательство белорусских войск это сразу, вся стабильность, весь карточный дом лукашенковского режима развалится на глазах. Даже не за недели или месяцы, а за часы», — заверил белорусский оппозиционер.

В декабрьском интервью The Economist главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный говорил, что в феврале РФ может пойти в новое наступление. По его словам, наступление может произойти не на Донбассе, а в направлении Киева со стороны Беларуси.

24 января президент Владимир Зеленский предупредил, что РФ сейчас накапливает силы для нового масштабного наступления.

25 января глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко сообщил, что для подготовки наступления из Беларуси нужны минимум две недели, и разведка успеет на нее отреагировать.