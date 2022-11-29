«От России уже ничего бы не осталось». Как в Японии отреагировали на возможную подготовку РФ нападения на нее — интервью с послом в Токио 29 ноября, 20:43 Эксклюзив НВ Посол Украины в Японии Сергей Корсунский возле дипломатического учреждения в Токио (Фото:REUTERS/Kim Kyung-Hoon)

Россия готовила нападение на Японию летом 2021 года — за несколько месяцев до того, как российская армия начала полномасштабное вторжение в Украину, пишет американский журнал Newsweek со ссылкой на информатора в Федеральной службе безопасности РФ.

Как на это реагируют в Японии и обострилась ли ситуация в регионе во время войны России в Украине, в интервью Радио НВ рассказал посол Украины в Японии Сергей Корсунский.

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— Как в Японии относятся к информации, что якобы Россия готовила нападение на Японию в 2021 году? Как ее обсуждают?

— Честно говоря, не очень ее обсуждают, потому что не доверяют этой информации. Японцы по своей ментальности миролюбивы, они не верят в то, что Россия может начать какие-либо агрессивные действия против страны, имеющей соглашение о гарантиях США. И даже комментируют это немного с юмором — «следовало бы попробовать, уж от России ничего бы не осталось».

— Есть северные территории, на которые якобы может претендовать Россия. Что это за территории?

— Еще по результатам Второй мировой войны, когда были урегулированы вопросы с имперской Японией, когда была принята новая Конституция, и в целом Япония избавлялась от своего очень печального прошлого, то Советский Союз незаконно оккупировал четыре острова, расположенные севернее Хоккайдо.

Японцы с тех пор не признали эту оккупацию, считают эти территории своими. Они называют их северной территорией. В РФ называют их Южной Курильской грядой. Японцы не согласны с этим и не считают эти острова Курилами. Они считают их частью Японского архипелага.

Эта история тянется уже более 56 лет со времен Сан-Францисской конференции, которая окончательно урегулировала послевоенные претензии к Японии. С тех пор речь идет о том, что эти территории должны быть возвращены.

Чрезвычайные усилия для возвращения этих территорий предпринимал уже покойный Синдзо Абэ, премьер-министр Японии, который 27 раз встречался с Путиным, предлагал любые возможные схемы, компромиссы, инвестиции — все что угодно. Россия все это отвергла, ничего не отдала. И ничего она никогда не отдаст, все это понимают.

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Между тем на крупнейшем острове, который по-японски называется Этрофу, создана мощная военно-морская база, потому что все, что россияне могут делать, создавать базы. Никакого экономического развития на этих территориях нет.

И действительно, постоянно совершаются провокации. Давайте разделим информацию Newsweek от происходящего.

В прошлом году россияне неожиданно для японцев начали их обвинять в том, что Япония поддерживает нацистов, фашистов, имея в виду, что Япония все делает неправильно, она должна развивать отношения с Россией, перестать поддерживать Украину. [Россияне] проводят там учения, они постоянно флот свой отправляют на японские острова, провоцируя японцев. Японцы на все это реагируют достаточно спокойно. Во-первых, их силы самообороны все видят, они хорошо вооружены, готовы. Кроме того, конечно, есть гарантии США. Но Япония вошла в список недружественных стран: японцы ввели всевозможные санкции против россиян. Зеркально россияне ввели санкции против Японии. И отношения сегодня практически на нуле.

— Информация якобы поступила от агента ФСБ, на нее ссылаются в американском Newsweek. А если это такой вброс. Какова может быть цель такого вброса? Чего хочет добиться ФСБ, распространяя подобную информацию?

— Возможно, они проверяют какую-нибудь реакцию, что будут делать японцы в подобной ситуации.