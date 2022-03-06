США и союзники рассматривают возможность отказа от импорта российской нефти из-за вторжения РФ в Украину — Блинкен

6 марта, 18:19
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Блинкен заявил, что обсуждение от отказа от импорта на активном этапе (Фото:Olivier Douliery/Pool/Reuters)

Блинкен заявил, что обсуждение от отказа от импорта на активном этапе (Фото:Olivier Douliery/Pool/Reuters)

США и союзники обсуждают возможность отказа от импорта российской нефти на фоне полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью CNN.

«Когда речь заходит о нефти, российской нефти, я вчера разговаривал по телефону с президентом и другими членами кабинета министров именно на эту тему, и сейчас мы разговариваем с нашими европейскими партнерами и союзниками, чтобы скоординированно рассмотреть перспективу запрета на импорт российской нефти», — отметил он.

Блинкен добавил, что необходимо убедиться, что на мировых рынках по-прежнему есть необходимые объемы поставок нефти.

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«Это очень активное обсуждение в данный момент», — резюмировал он.

В 5 утра 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале «военной операции» против Украины. Ранее российское правительство многократно заявляло, что не будет нападать на Украину, при этом месяцами стягивало войска и технику к украинским границам.

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6 марта — 11-й день полномасштабной войны с Россией.

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Обычные украинцы и ВСУ продолжают обороняться, обстрелы украинских городов не прекращаются. В то же время растет международная поддержка — страны Запада все больше усиливают санкции против России. Российские военные терпят значительные потери во время агрессии против Украины. С начала вторжения оккупанты потеряли более 11000 человек личного состава.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   США Нефть Энтони Блинкен Война России против Украины

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