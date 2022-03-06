США и союзники рассматривают возможность отказа от импорта российской нефти из-за вторжения РФ в Украину — Блинкен
Блинкен заявил, что обсуждение от отказа от импорта на активном этапе (Фото:Olivier Douliery/Pool/Reuters)
США и союзники обсуждают возможность отказа от импорта российской нефти на фоне полномасштабного вторжения России в Украину.
Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью CNN.
«Когда речь заходит о нефти, российской нефти, я вчера разговаривал по телефону с президентом и другими членами кабинета министров именно на эту тему, и сейчас мы разговариваем с нашими европейскими партнерами и союзниками, чтобы скоординированно рассмотреть перспективу запрета на импорт российской нефти», — отметил он.
Блинкен добавил, что необходимо убедиться, что на мировых рынках по-прежнему есть необходимые объемы поставок нефти.
«Это очень активное обсуждение в данный момент», — резюмировал он.
В 5 утра 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале «военной операции» против Украины. Ранее российское правительство многократно заявляло, что не будет нападать на Украину, при этом месяцами стягивало войска и технику к украинским границам.
6 марта — 11-й день полномасштабной войны с Россией.
Обычные украинцы и ВСУ продолжают обороняться, обстрелы украинских городов не прекращаются. В то же время растет международная поддержка — страны Запада все больше усиливают санкции против России. Российские военные терпят значительные потери во время агрессии против Украины. С начала вторжения оккупанты потеряли более 11000 человек личного состава.
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