В Польше заявили, что не будут передавать Украине свои истребители 6 марта, 21:45 Цей матеріал також доступний українською Польша не будет отправлять Украине истребители (Фото:bmpd/Wikimedia)

Польша не будет передавать Украине свои истребители МиГ-29 на фоне полномасштабного вторжения России.

Об этом сообщили в Офисе премьер-министра Польши, комментируя твит белорусского оппозиционного канала NEXTA о том, что Варшава передаст Украине истребители и штурмовики в ответ на поставки американских истребителей F-16.

Такие сообщения в правительстве Польши назвали фейком.

«Польша не будет посылать свои истребители в Украину, а также не позволим использовать свои аэродромы. Мы существенно помогаем во многих других областях», — отметили там.

1 марта Сухопутные войска Украины сообщили, что после начала войны России против Украины армии будут переданы 70 истребителей. Болгария передаст Украине 16 Миг-29 и 14 Су-25, Польша передаст 28 Миг-29, а Словакия 12 самолетов Миг-29.

6 марта госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что страны НАТО получили разрешение на отправку истребителей Украине на фоне полномасштабного вторжения России. Он также отметил, что США ведут переговоры с Польшей о том, что НАТО могло бы сделать для удовлетворения их потребностей, если они решат предоставить истребители украинцам.

Заявление Блинкена было сделано уже после того, как в правительстве Польши прокомментировали информацию СМИ о возможной отправке в Украину истребителей.

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