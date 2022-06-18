Нападение РФ на Польшу и страны Балтии очень вероятно — экс-руководитель польского Бюро нацбезопасности

18 июня, 12:14
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Российский оккупант на фоне техники с символикой Z на востоке Украины (Фото:REUTERS / Alexander Ermochenko)

Российский оккупант на фоне техники с символикой Z на востоке Украины (Фото:REUTERS / Alexander Ermochenko)

Экс-руководитель Бюро национальной безопасности Польши Станислав Козей считает, что Россия проиграла войну на политическом и стратегическом уровне, но сценарий нападения все еще возможен как для Украины, так и для стран Балтии, Польши и всего Запада.

Если Путин увидит, что его доктрина эскалации эффективна, через несколько лет он может продвинуться дальше, например, в Сувалкский коридор, считает Козей, которого цитирует польское издание Onet.

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В то же время, Козей не сомневается, что Россия выйдет из войны в Украине явно ослабленной.

«Ее стратегические возможности снизятся, позиции на международной арене значительно ухудшатся, а уровень жизни россиян значительно упадет. В этом смысле можно сказать, что Россия проиграет войну», — считает польский чиновник.

Коснувшись вопроса о техническом оснащении обеих сторон, он отметил, что по сравнению с началом войны у украинцев немало современной военной техники с Запада. Россияне в этом случае в проигрыше, поскольку опираются на устаревшее, советское или постсоветское оборудование. Однако количественно, очевидно, РФ все еще представляет серьезную угрозу.

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Характеризуя ситуацию с аэробезопасностью, чиновник допустил возможность противоракетной защиты западной Украины, учитывая близость ракетных попаданий к польской границе.

«У нас есть аргументы для того, чтобы обеспечить превентивное страхование и сообщить об этом России. Если она не перестанет атаковать нашу границу ракетами большой дальности, то с дня на день мы введем противоракетную защиту над западной Украиной», — говорит бывший руководитель БНБ страны.

Редактор: София Лазарова

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Теги:   Польша Страны Балтии Балтия Россия-Польша Война России против Украины

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