Армия России по приказу диктатора Владимира Путина может напасть на страны Балтии , которые входят в НАТО — и это приведет к полномасштабной войне, которая может обойтись миру примерно в $1,5 трлн только за первый год.

Об этом говорится в материале-прогнозе агентства Bloomberg от 24 июня.

«Россия производит артиллерийские снаряды, беспилотники и ракеты в таких количествах, что вскоре они превысят потребности ее войск в Украине. Атака США и Израиля на Иран, союзника Кремля, нанесла еще один удар по глобальной стабильности, даже несмотря на то, что Трамп объявил о предварительном перемирии. А Путин высказывается все более смело», — пишет издание.

Как прогнозирует Bloomberg, война на территории стран НАТО по-прежнему маловероятна — не в последнюю очередь потому, что Россия пока не имеет для этого возможностей и, вероятно, не хотела бы вести войну на два фронта (одновременно и с Альянсом, и с Украиной). Однако некоторые российские генералы и высокопоставленные чиновники многократно публично заявляли, что их имперские амбиции «не заканчиваются Украиной» — равно как и диктатор Путин.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предполагал, что Россия может быть готова к нападению на Альянс в течение пяти лет, повторив оценки канцлера Германии Фридриха Мерца и нескольких европейских спецслужб.

«Эти предупреждения поступают в то время, когда НАТО — под давлением Трампа — подталкивает своих членов к увеличению расходов на оборону до самого высокого уровня за последние десятилетия», — пишет агентство.

Власти Дании заявляли, что Россия может вступить в локальную войну с соседней страной в течение шести месяцев и представлять реальную угрозу для одной или нескольких стран НАТО в течение двух лет.

При таком сценарии Эстония, Латвия и Литва на северо-восточном фланге НАТО будут наиболее вероятными очагами напряженности. Три эти страны составляют небольшую часть европейской экономики, но с стратегической точки зрения они имеют решающее значение, пишет агентство.

Согласно прогнозу Bloomberg Economics, такая война, даже на начальном этапе, приведет к гибели многих людей и, вероятно, вызовет огромный поток беженцев, а также нанесет тяжелый экономический ущерб.

Аналитики агентства оценивают, что прямые убытки от разрушений в зоне военных действий, рост цен на энергоносители в связи с прекращением поставок из России и распродажа на финансовых рынках могут привести к сокращению мирового ВВП на 1,3% или $1,5 трлн в первый год — что почти равнозначно нынешним оценкам последствий полномасштабного вторжения РФ в Украину. Причем убытки будут гораздо больше, если конфликт перекинется на другие европейские страны.

Согласно прогнозу, в процентах от ВВП наибольшие потери в случае такого сценария понесли бы страны Балтии — минус 43,4%.

Кроме того, нападение РФ отразилось бы и на экономиках США (из-за рыночных потрясений), Китая (из-за более высоких цен на энергоносители), стран ЕС, Великобритании, самой страны-агрессора России и остального мира.

Также Bloomberg прогнозирует, что, если в случае нападения РФ на страну НАТО не будет немедленного ответа со стороны США, война может обостриться и выйти за пределы Балтии.

«Конечно, поскольку европейские правительства пытаются убедить своих избирателей принять значительное увеличение расходов на оборону, опасения по поводу российской агрессии могут только помочь им в этом. Но Россия, со своей стороны, модернизировала свою базу ядерного оружия в Калининграде, эксклаве между Польшей и Литвой, а также добавила базы и военную инфраструктуру вдоль своей северо-западной границы с НАТО», — подытожило Bloomberg.

Ранее экс-глава военного комитета НАТО Роб Бауэр предположил, что Альянс может не ответить на «небольшое нападение» РФ на Эстонию. По его словам, если нападение будет ограниченным по масштабам и не будет представлять прямой угрозы территориальной целостности страны-члена, то сначала состоятся консультации между всеми участниками блока. Во время этих обсуждений будут решать, стоит ли начинать войну с Россией.

6 мая премьер-министр Нидерландов Дик Схоф заявил, что угроза со стороны России не ограничивается только Украиной и все чаще приобретает гибридные формы.

11 июня глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль сообщил, что разведка имеет «конкретные доказательства» того, что Россия планирует нападение на территорию НАТО, потому что хочет проверить эффективность 5 статьи Североатлантического договора о коллективной самообороне.

По его словам, Кремль больше не верит в соблюдение гарантий НАТО по взаимопомощи, предусмотренных статьей 5, и может попытаться это проверить.

В декабре 2024 года финское издание Iltalehti писало, что в НАТО считают, что Россия отрабатывала нападение на Финляндию и страны Балтии, в частности Эстонию, а также Норвегию, и не отказалась от планов его осуществить.

24 июня президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью Sky News, что российский диктатор Владимир Путин может напасть на страну НАТО в течение пяти лет, «чтобы проверить Альянс».