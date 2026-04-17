Как считает колумнист The Washington Post Дэвид Игнатиус, впереди диктатора Владимира Путина и его режим, по всей вероятности, «ждут еще более серьезные проблемы» (Фото: REUTERS/Maxim Shemetov)

Российский диктатор Владимир Путин оказался в безвыходном положении из-за неудач в войне против Украины и проблем в экономике РФ — и оно делает его ещё более опасным и непредсказуемым.

Такое мнение 17 апреля высказал колумнист американской газеты The Washington Post Дэвид Игнатиус в своей новой колонке.

«Владимир Путин, всегда страдающий манией преследования, этой весной, возможно, чувствует себя загнанным в угол. Его армия застряла в Украине, несмотря на огромные потери. Он, похоже, бессилен помочь Ирану, одному из своих немногих союзников. А его лучший друг в Европе, венгерский премьер Виктор Орбан, только что оказался в изоляции», — пишет он.

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Как считает Игнатиус, впереди, Путина и его режим, по всей вероятности, «ждут еще более серьезные проблемы».

«Российская экономика, несмотря на временный приток средств от скачка цен на нефть, находится в плачевном состоянии. Европейские страны становятся сильнее и злее, а силы НАТО растянулись от Белого моря в Арктике до Черного моря на юге. А война против Украины затягивается, и шансов на решительную победу, к которой стремится Путин, практически нет», — написал колумнист.

Как считает Игнатиус, вполне возможно, что Путин думает о следующей войне — против стран Европы, которые входят в НАТО — даже несмотря, что российские оккупанты «с трудом продвигаются в Украине.

«Пугающая перспектива будущего конфликта между Россией и Европой — это тема важного, но малозаметного исследования, опубликованного в марте Юджином Румером, бывшим сотрудником национальной разведки США по России, а ныне старшим научным сотрудником Фонда Карнеги за международный мир. Название доклада кратко отражает его суть: „Воинственная и осажденная: Россия после войны с Украиной“», — пишет колумнист.

Как отмечает Игнатиус со ссылкой на доклад Румера, «Путин — человек, склонный к риску, как показало его вторжение в Украину».

«Что, если он решит, что его окно возможностей для бросания вызова НАТО и навязывания нового порядка закрывается? В самом зловещем отрывке своего доклада Румер пишет: „Если Путин действительно намерен навязать континенту свое видение европейской безопасности, он может решить, что время не на его стороне, поскольку Европа стремительно перевооружается, и нанести удар по балтийскому соседу, чтобы продемонстрировать, что статья 5 НАТО по сути является мертвым текстом“», — отметил колумнист.

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Кроме того, как пишет Игнатиус, в связи с вышеизложенным, для него самый страшный вопрос: «Что сделал бы президент США Дональд Трамп, если бы Путин нанес удар по европейской стране?».

«Трамп тратит столько времени на то, чтобы ругать НАТО, что европейцы уже сомневаются в надежности американских гарантий безопасности. Его последние антинатовские тирады сосредоточены на отказе альянса помочь США и Израилю в войне с Ираном. Перед тем как Рютте посетил Вашингтон в этом месяце, Трамп назвал НАТО „бумажным тигром“, которого „Путин не боится“», — пишет колумнист.

Игнатиус считает, что Путин мог бы даже задаться вопросом — не наступило ли время нанести удар по Европе — пока европейские страны не переоснастились полностью и пока «Украина не разработала новое оружие, способное достигать еще более отдаленных районов России», и пока «путинский приятель» президент Дональд Трамп находится в Белом доме и «обращается с НАТО как с боксерской грушей».

«Одним из самых непростительных шагов, которые Трамп мог бы сделать в области внешней политики, было бы бросить союзников США по НАТО в Европе в тот момент, когда они сталкиваются с растущей, явной угрозой со стороны Москвы. Как пишет Румер: „Трансатлантический развод до того, как Европа укрепит свою конвенциональную оборону и решит проблему сдерживания ядерных угроз со стороны России без ядерного зонтика США над головой, создаст для Владимира Путина окно возможностей для реализации своих амбиций“», — пишет колумнист.

Как считает Игнатиус, страны Европы «уже слышат сирену в ночи».

«Трамп настолько поглощен своим списком претензий к НАТО, что, кажется, не слышит того, что может стать величайшим кризисом его президентства. Если однажды историки спросят: „Кто потерял Европу?“, что ответят на это бездеятельные советники Трампа по национальной безопасности?», — подытожил свой текст колумнист риторическим вопросом.

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В июне 2025 года глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль сообщил, что разведка имеет «конкретные доказательства» того, что Россия планирует нападение на территорию НАТО, потому что хочет проверить эффективность 5 статьи Североатлантического договора о коллективной самообороне.

По его словам, Кремль больше не верит в соблюдение гарантий НАТО по взаимопомощи, предусмотренных статьей 5, и может попытаться это проверить.

В октябре 2025 года преемник Каля на посту главы BND Мартин Егер заявлял в Бундестаге, что российский диктатор Владимир Путин решительно настроен проверить европейские границы, что может в любой момент перерасти в «горячее противостояние».

«Гибридные средства, которые Россия использует для достижения этой цели, сейчас повсеместны. Частота этих отдельных инцидентов представляет собой новый уровень конфронтации — конфронтацию, в которой Россия рассматривает нас как противника и воюющую сторону», — сказал он.

В январе 2026 года глава Командования поддержки вооруженных сил Германии генерал-лейтенант Геральд Функе заявил, что Россия может атаковать страны НАТО через два-три года.

В интервью The Times он сказал, что готовит Германию к возможному нападению РФ.

26 февраля польское издание Onet заявило, что глава МИД страны Радослав Сикорский оценил стоимость обороны восточного фланга НАТО, в который также входит его страна, в случае нападения РФ.

В заявлении, поданном в парламент, Сикорский, в частности привел расчеты, что в случае возможного нападения РФ защита стран восточного фланга НАТО будет стоить «не менее 1200 миллиардов евро (1,2 трлн евро) — почти столько, сколько стоит шесть лет функционирования польского государства», подытожил он.

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26 марта генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в своем отчете за 2025 год заявил — если Россия решится атаковать страны НАТО, одной из главных целей будет энергетика (что уже было доказано войной РФ против Украины.

14 апреля Госдума России разрешила диктатору Владимиру Путину вводить войска в иностранные государства — с формулировкой «для защиты прав граждан РФ» (в том числе на случай их ареста и суда над ними).