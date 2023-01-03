Боррель назвал полномасштабное вторжение РФ в Украину геополитическим землетрясением 3 января, 09:55 Боррель подвел итоги 2022 года в контексте войны РФ против Украины (Фото:Yves Herman/Reuters)

Полномасштабное вторжение России в Украину стало геополитическим землетрясением для мира, изменившем отношения РФ и Евросоюза, заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель.

Об этом он сказал в своем блоге, посвященном итогам 2022 года.

«Прошел напряженный год. Российское вторжение в Украину стало геополитическим землетрясением. Оно вызвало, в частности, серьезный энергетический кризис в ЕС. Однако, несмотря на нашу зависимость от импорта российского ископаемого топлива, мы не поддались на шантаж Путина. Нам удалось восполнить пробел и завершить важные реформы для ускорения нашего энергетического перехода. Они будут иметь значительное геополитическое влияние», — отметил Боррель.

Видео дня

Дипломат подчеркнул, что прошлый год прошел под знаком агрессивной войны российского диктатора Владимира Путина против Украины. Он продолжает террор мирного населения.

Читайте также: Шольц пообещал поддерживать Украину в 2023 году и назвал последствия войны для немцев

«Эта война уже привела к гибели десятков тысяч людей в Украине и многочисленным военным преступлениям, совершенным российскими войсками. Не сумев завоевать Украину, Владимир Путин решил уничтожить ее, в частности, ее энергетическую инфраструктуру, чтобы заставить ее жителей жить в холоде и темноте этой зимой», — сказал высокий представитель ЕС.

Он напомнил, что война РФ против Украины также вызвала серьезный энергетический кризис в Европе из-за того, что Россия использует энергетическое оружие.

По мнению Борреля, Путин полагал, что сильная зависимость ЕС от импорта российских ископаемых энергоносителей, и в частности газа, позволит ему расколоть ЕС. Уже в 2021 году он начала ограничивать поставки российского газа в ЕС, несмотря на существующие долгосрочные контракты между российскими поставщиками и европейскими потребителями. Затем Путин усугубил эту политику шантажа после 24 февраля.

«Несмотря на энергетический кризис, мы не поддались на шантаж Владимира Путина, и страны-члены ЕС остались едины, решительно поддержав Украину, в том числе поставками оружия», — сказал дипломат.

Боррель также заявил, что в 2023 году агрессивная война России против Украины, энергетический и климатический кризисы и их экономические и социальные последствия останутся ключевыми вопросами для ЕС и всего мира.

«ЕС продолжит поддерживать Украину и противостоять вооружению России энергией, ускоряя декарбонизацию своей экономики. Это потребует также работы с нашими партнерами для стабилизации глобальных энергетических рынков и помощи наиболее уязвимым странам в преодолении последствий этой новой геополитической обстановки», — резюмировал он.

РФ ведет полномасштабную войну против Украины более десяти месяцев, с 24 февраля. Оккупанты наносят удары по украинским городам во всех областях. Целями атак становятся жилые дома, больницы и гражданская инфраструктура.

Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.

С октября РФ также бьет по украинским городам дронами-камикадзе иранского производства.

Также войска РФ также начали атаковать объекты критической инфраструктуры по всей Украине, оставляя жителей городов без света, воды и тепла.

С начала нападения РФ страны ЕС поддерживают Киев, оказывая финансовую и военную помощь, а также вводя санкции против кремлевского режима.