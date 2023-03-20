Из-за действий Путина граница НАТО и России увеличится более чем вдвое — Столтенберг 20 марта, 22:10 Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Российский диктатор Владимир Путин заявлял, что напал на Украину якобы, чтобы уменьшить количество НАТО в Европе. Однако теперь граница НАТО с Россией увеличится более чем вдвое.

Об этом рассказал генсек НАТО Йенс Столтенберг во время брифинга.

«Президент Путин вторгся в Украину с провозглашенной целью уменьшить количество НАТО в Европе. У него получается ровно наоборот», — сказал он.

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Столтенберг напомнил, что Финляндия, и Швеция подали заявки о вступлении в Альянс и получили приглашение стать полноправными его членами. Поэтому в Европе теперь будет больше НАТО.

«А когда Финляндия присоединится, граница НАТО с Россией увеличится более чем вдвое, граница между НАТО и Россией увеличится на 1300 километров», — добавил генсек.

В начале марта разведка США опубликовала доклад, в котором говорится, что Россия избегает действий, которые могли бы привести к военному конфликту с США и НАТО, однако вероятность этого сценария сохраняется.

По данным СМИ, в ближайшие месяцы страны НАТО планируют ускорить усилия по накоплению войск и техники вдоль восточных границ Североатлантического Альянса.