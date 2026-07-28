Сибига поблагодарил польские власти за задержание подозреваемых в нападении на украинцев во Вроцлаве

И.о. министра иностранных дел Украины Андрей Сибига поблагодарил польские власти и правоохранителей за задержание двух подозреваемых в нападении на граждан Украины во Вроцлаве.

Об этом он сообщил в соцсети X.

«Благодарю польские власти, правоохранительные органы и мэра Вроцлава Яцека Сутрика за быструю, решительную и незамедлительную реакцию. Украина и в дальнейшем будет внимательно следить за ходом этого дела и оказывать необходимую консульскую помощь пострадавшим гражданам Украины», — отметил Сибига.

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По словам главы МИД, в настоящее время продолжаются поиски третьего подозреваемого. Он также подчеркнул, что Украина ожидает полного, объективного и беспристрастного расследования, установления всех обстоятельств и мотивов преступления, а также справедливого наказания всех виновных.

«В очередной раз призываю некоторых польских политиков прекратить разжигание вражды, которая в конечном итоге перерастает в конкретные акты насилия на улицах. Нам нужны диалог и взаимное уважение, а не поиск поводов для ненависти. Украина и Польша обречены на прагматичное добрососедство и совместное обеспечение безопасности перед лицом нашего вечного общего врага», — заявил Сибига.

Нападение на украинцев во Вроцлаве — что известно

27 июля в Сети появилась информация о том, что в одном из польских городов трое мужчин напали на украинку и украинца — предположительно, из-за акцента. Мать пострадавшей девушки рассказала в Threads, что конфликт возник в магазине, а затем перерос в потасовку на улице. Ее дочь и молодой человек получили тяжелые травмы.

В МИД Украины заявили, что Генеральное консульство во Вроцлаве призвало польских правоохранителей оперативно отреагировать на информацию об избиении двух граждан Украины в Польше.

«Вынуждены констатировать, что в последнее время в Польше участились случаи насилия и агрессии, жертвами которых становятся граждане Украины. Каждый такой случай требует тщательного расследования и надлежащей правовой оценки», — говорилось в сообщении МИД.

Вечером того же дня министр внутренних дел Польши Марчин Кервинский сообщил, что во Вроцлаве правоохранители задержали двух мужчин, подозреваемых в нападении на граждан Украины и их жестоком избиении.

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По словам Кервиньского, оба задержанных ранее уже имели судимости. Одного из подозреваемых задержали сотрудники антитеррористического подразделения полиции при попытке покинуть Вроцлав.