Госдеп об ударах по территории РФ: Украина сама решает, как ей вести боевые действия 22 мая, 22:31 Мэтью Миллер (Фото:Скриншот видео U.S. Department of State/Youtube)

Представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил, Украина имеет право решать, как ей вести боевые для защиты от российского агрессора, комментируя возможность нанесения ударов западным оружием по территории РФ.

Во время брифинга Миллер сообщил, что США не позволяют и не поощряют атаки за пределами территории Украины.

«Я считаю важным напомнить миру, что Россия начала эту войну, Россия продолжает атаковать мирных жителей. Украине имеет право решать, как она хочет проводить свои военные операции. В этой войне Россия является агрессором», — сказал он.

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Ранее легион Свобода России заявил, что вместе с Русским добровольческим корпусом «полностью освободил» населенный пункт Козинка в Белгородской области РФ, а также зашел в населенный пункт Грайворон и приступил к его штурму.

Местные власти объявили «режим контртеррористической операции», по словам губернатора, большая часть жителей Грайворонского округа уехала.

Главное управление разведки Минобороны Украины назвало действия Легиона и РДК в Белгородской области РФ «созданием полосы безопасности» для защиты украинцев. Представитель ГУР Андрей Юсов подчеркнул, что рейд в российском регионе проводят исключительно бойцы Легиона и РДК — граждане РФ.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк также подтвердил, что Украина не имеет отношения к действиям РДК и Легиона в Белгородской области.