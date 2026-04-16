Швеция заявила, что Россия может прибегнуть к пробной операции по захвату островов в Балтийском море (Фото: Lehtikuva/Heikki Saukkomaa/via REUTERS)

Верховный главнокомандующий Вооруженных сил Швеции Михаэль Классон заявил, что Россия может устроить пробную атаку на море, чтобы выявить уязвимости НАТО, — на фоне того, что президент США Дональд Трамп угрожает выходом Штатов из Альянса.

Об этом написала 15 апреля газета The Times.

В комментарии изданию Классон сказал, что НАТО следует быть особенно бдительным и сдерживать Россию на Севере и в Балтийском море.

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Военные учения часто имитировали высадку российских десантов на стратегически важные острова — например, шведский Готланд, датский Борнхольм или эстонские Хийумаа и Сааремаа.

В сентябре 2025 года шведские вооруженные силы и Шведское агентство гражданской обороны и устойчивости опубликовали отчет, включавший сценарий, по которому Россия может попытаться молниеносную десантную или воздушную оккупацию Готланда.

Однако Михаэль Классон отметил, что есть и другие, менее известные острова, которые могут стать «соблазнительной целью».

«У нас около 400 000 островов в Балтийском море, поэтому это лишь вопрос выбора [России]», — заявил Классон.

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По его мнению, россияне могут прибегнуть к пробной операции — не обязательно масштабной — чтобы посмотреть, как будет реагировать Альянс и что будет происходить с ним самим «в политическом плане».

Также Михаэль Классон заявил, что в случае окончания войны в Украине Россия получит возможность перегруппироваться и перераспределить ресурсы на восточном фланге НАТО для потенциальной военной операции.

«Я также не исключаю, что они [россияне] будут готовиться к определенному виду военного противостояния с целью фактического восстановления определенной формы геополитического расширения, напоминающей старую Российскую империю, возможно, даже Советский Союз», — сказал он.

В Балтийском море уже происходили инциденты с участием России. В конце февраля в шведском порту Мальме российский беспилотник приблизился к французскому атомному авианосцу Шарль де Голль, который прибыл в Швецию для проведения стратегических учений.

Беспилотник был сбит шведскими военными. Впоследствии в Министерстве обороны Швеции подтвердили, что это был именно российский БПЛА.