Адмирал Бауэр заявил, что Москва не способна самостоятельно принимать решения о войне с НАТО (Фото: Киевский форум по безопасности)

Если РФ решится напасть на страны НАТО , она может сделать это только с разрешения Китая. Самостоятельные решения такого характера Москва не принимает.

Об этом заявил глава Военного комитета НАТО (2021−2025), член Совета Безопасности Киевского форума адмирал Роб Бауэр во время 18-го ежегодного КБФ в пятницу, 24 апреля.

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Он отметил важность анализа связей Пекина и Москвы и обратил внимание на стратегическую зависимость Россиии от Китая.

«Россия может напасть, если Китай попросит. Решение о нападении на НАТО не может приниматься только в Москве, оно будет приниматься в Пекине. Россия — это вассал Китая», — сказал Бауэр.

По его мнению, для эффективной подготовки к возможным угрозам Альянсу надо не только наращивать военную силу, но и укреплять промышленный и финансовый потенциал.

Также Роб Бауэр призвал сохранять единство и не допустить раскола между союзниками, в частности с США.

«Нам нужно держать голову холодной и сосредотачивать внимание на том, что происходит в НАТО и в Европе. Мы не должны отталкивать американцев и должны усиливаться внутри Альянса», — подытожил адмирал Бауэр.

Ранее Роб Бауэр, который до января 2025 года возглавлял Военный комитет НАТО и был главным военным советником генерального секретаря Альянса, в интервью NV высказал мнение, что Россия может напасть на одну из стран Европы, потому что это выгодно Китаю.

Также адмирал Бауэр заявил, что считает маловероятной «классическую» победу Украины или России в войне. Он пояснил, что в современных войнах придерживаться привычного представления о победе все сложнее, и примером назвал войну США против Ирана.

Киевский Безопасностный Форум (Kyiv Security Forum, KSF) — ежегодное международное событие, основанное в 2007 году по инициативе Фонда Відкрий Україну (Open Ukraine) Арсения Яценюка.