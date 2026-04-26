Активисты с украинскими флагами подверглись нападению в Риме, 25 апреля, 2026 года (Фото: Скриншот видео / Lo Speciale Giornale / YouTube)

В итальянской столице Риме в субботу, 25 апреля, были зафиксированы нападения на участников массовых мероприятий по случаю Дня освобождения от фашизма и нацистской оккупации (Festa della Liberazione), которые несли украинские флаги.

Об этом, в частности, сообщила итальянская газета La Repubblica.

В Сети появились кадры нападений.

В посольстве Украины в Италии, реагируя на зафиксированные в итальянской столице 25 апреля инциденты, заявили, что случаи «агрессии и дискриминации» в отношении людей с украинскими флагами являются «абсолютно неприемлемыми».

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«Сегодня украинский флаг символизирует борьбу за свободу, независимость, демократию и человеческую жизнь — против жестокой войны России, крупнейшей войны со времен Второй мировой войны», — подчеркнули в посольстве.

Там также указали, что благодарны итальянскому правительству и всем итальянцам, которые поддерживают Украину и ее народ в борьбе за жизнь и будущее.

В то же время в заявлении отмечается, что «насилие в отношении тех, кто выступает против ежедневных убийств невинных людей, депортации детей и попыток России уничтожить независимое государство и его народ, вызывает глубокое возмущение и полное непонимание».

«Это не должно повториться», — подчеркнули в посольстве.

Агрессию против людей с украинскими флагами осудила также премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

Перечисляя инциденты во время демонстраций, в частности нападения на тех, кто нес украинский флаг, «флаг народа, борющегося за свою свободу против захватчика», оскорбления в адрес участников, Мелони указала на вероятную проблему.

«Если это те, кто утверждает, что защищает свободу и демократию, я бы сказала, что у нас есть проблема», — подытожила премьер-министр Италии.

21 апреля премьер-министр Италии Джорджа Мелони ответила на критику со стороны российского телепропагандиста Владимира Соловьева, заявив, что «в отличие от других» не имеет хозяев, которым подчиняется.