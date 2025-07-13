Потенциальное нападение Китая на Тайвань. Австралия не планирует заранее выделять войска для помощи США

В Австралии рассказали о подготовке к вероятному конфликту на Тайване (Фото: Pat Conroy MP / X)

Австралия не планирует заранее направлять войска для участия в потенциальных конфликтах. Об этом заявил министр оборонной промышленности страны Пэт Конрой в интервью австралийской телерадиовещательной корпорации ABC .

Так он прокомментировал информацию о том, что Пентагон обратился к Канберре с просьбой объяснить, какую позицию Австралия займет в случае вооруженного противостояния между США и Китаем из-за Тайваня.

По его словам, Австралия ставит на первое место свой суверенитет и «не обсуждает гипотезы».

«Решение об участии австралийских войск в конфликте будет приниматься не заранее, а действующим на тот момент правительством», — сказал министр.

Ранее газета Financial Times сообщила, что Пентагон призывает Японию и Австралию четко обозначить свою позицию в случае возможной войны между США и Китаем, если Пекин совершит нападение на Тайвань.

По данным издания, заместитель министра обороны США по политическим вопросам Элбридж Колби в последние месяцы неоднократно поднимал этот вопрос во время встреч с представителями оборонных структур Японии и Австралии.

Один из чиновников Пентагона отказался комментировать содержание переговоров, но отметил, что целью контактов было «активизировать и ускорить усилия по укреплению сдерживания сбалансированным и справедливым способом».

Инфографика: NV

9 июля Bloomberg сообщила, что Тайвань готовится начать самые масштабные ежегодные военные учения за всю свою историю из-за угроз со стороны Китая.

В марте агентство писало, что министерство обороны Тайваня впервые назвало дату потенциального нападения Китая на остров. Ожидается, что это произойдет в 2027 году.