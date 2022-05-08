«Нам есть что уничтожать». Экс-министр обороны оценил вероятность удара по Крымскому мосту 8 мая, 20:12 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Крымский мост (Фото:rosavtodor.ru)

Несмотря на активное обсуждение удара по Крымскому мосту в соцсетях и средствах массовой информации, такое поражение российской инфраструктуры сейчас не актуально, убежден экс-министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

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«Это обсуждается в СМИ. Конечно, мы не будем знать, есть ли такие планы у государства. Но, насколько я понимаю, это сейчас не актуально. Нам есть, что уничтожать. Нам нужно прежде всего обеспечить [безопасность территорий] со стороны Черного моря, то есть контролируемых правительством Украины — полностью закрыть их от возможных вмешательств со стороны России», — рассказал Загороднюк в эфире Радио НВ.

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По мнению эксминистра, Украина должна прижать российские войска к берегу и это возможно с теми средствами, снабжение которыми обсуждается с западными партнерами. Загороднюк убежден, что это направление важнее удара по Крымскому мосту:

«По нему идет вся логистика, но на самом деле в Крыму уже очень много российских сил и средств. Они уже перетащили туда большое количество вооружения и техники. Они ведь это делали все восемь лет, сколько оккупировали Крым. Поэтому вопрос: насколько теперь критический Крымский мост для того, чтобы одержать победу и хотя бы отбросить россиян к границам, которые были до 24 [февраля]. Мы должны хранить силы и средства для того, чтобы поражать их конкретные цели — корабли, технику, которых очень много».

В то же время, добавил Загороднюк, Украина должна сохранять возможность наносить удары по критической инфраструктуре врага.

24 апреля советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что на этот момент Крымскому мосту ничего не угрожает — Россия защищает его от возможных ракетно-бомбовых ударов.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что по первому случаю Украина ударит по Крымскому мосту. Его слова вызвали настоящую истерику в РФ: в своих комментариях чиновники страны-агрессора перешли на оскорбления и хамство. В частности, спикер Кремля Дмитрий Песков сказал, что подобное заявление — это якобы «анонсирование возможного теракта».

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