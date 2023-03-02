Крым — не Святая земля. Генерал Ходжес объяснил, почему Россия не нанесет ядерный удар по Украине 2 марта, 07:52 Ходжес: У россиян нет формирований, которые были бы обучены действовать в зараженной после ядерного взрыва местности (Фото:Kyiv Jewish Forum)

Ядерное оружие, которым обладают россияне, наиболее эффективно, когда они им просто угрожают, что беспокоит Запад, заявил бывший командующий войсками США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес. По его мнению, применение такого оружия против Украины с военной точки зрения лишено смысла.



На Западе сами себя убедили в том, что Крым является яркой красной линией для Кремля, и что при пересечении этой линии может быть применено ядерное оружие, сказал Ходжес во время участия в Kyiv Jewish Forum.

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Действительно, у России есть тысячи ядерных боеголовок и Кремль не беспокоит, сколько невинных людей будет убито в случае атомной бомбардировки, констатировал генерал. Однако, напомнил он, тактическое ядерное оружие было разработано во время холодной войны как средство пробить брешь в обороне НАТО, которой затем воспользовались бы мобильные советские силы, обученные действовать в условиях зараженной местности.

«В Украине нет места, где можно пробить брешь в оборонительной линии, и они не смогут нанести больший ущерб городам, чем тот, который уже нанесен. И уж точно там нет крупных мобильных формирований, которые должным образом были бы оснащены и обучены действовать в зараженной среде. Так что с профессиональной военной точки зрения в этом нет никакого смысла», — заявил Годжес.

Вторая причина, которая обуславливает неактуальность разговоров о ядерной угрозе, — это серьезное отношение Москвы к предупреждениям президента Джо Байдена о том, что последствия использования ядерного оружия будут катастрофическими. Поэтому в его применении нет никаких преимуществ, а есть только риски, считает экс-командующий американскими войсками в Европе.

«Не вижу здесь ни одного положительного результата для России. На самом деле их ядерное оружие наиболее эффективно, когда они его не применяют, потому что они видят, как мы реагируем на угрозы: о Боже, они могут его применить! И каким-то образом Крым превратился в Святую землю», — сказал он.

На самом деле ничего сакрального в полуострове нет, убежден генерал, хотя со стратегической точки зрения он весьма важен. Диктатору Владимиру Путину «будет очень, очень тяжело остаться у власти», если ВСУ отвоюют Крым, резюмировал Ходжес.

В конце января Ходжес заявлял, что борьба за Крым станет ключевой в войне, и прогнозировал, что Украина в течение следующих нескольких месяцев создаст условия для окончательного его освобождения.

2 февраля издание Politico со ссылкой на четырех высокопоставленных представителей американского Министерства обороны сообщило, что Пентагон не верит, что Украина скоро будет способна вытеснить российские войска из Крыма.

По данным украинской разведки, оккупанты уже готовятся к операции Вооруженных Сил Украины по освобождению украинского Крыма.

Байден 22 февраля выразил сомнение в том, что Путин решится применить ядерное оружие.