Нам ничего не сообщили. Трамп прокомментировал вероятность отмены встречи с Ким Чен Ыном

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Трамп дал комментарий о КНДР во время встречи с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым

Трамп дал комментарий о КНДР во время встречи с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым

Президент США Дональд Трамп заявил, что не получал информации о том, что официальный Пхеньян допускает возможность отменить встречу лидеров КНДР и США.

"Нам не передавали подобную информацию. Мы ничего не получали и не слышали. Посмотрим, что будет дальше", - заявил Трамп.

Ранее в Госдепе США заявили, что Вашингтон продолжит подготовку к американо-северокорейскому саммиту, несмотря на угрозы Пхеньяна.

Напомним, 15 мая руководство КНДР заявило о том, что встреча Ким Чен Ына и президента США Трампа может не состояться. Сообщается, что причиной может стать требование к Северной Кореи отказаться от ядерного оружия.

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