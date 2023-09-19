Лозунги против правительства. В центре Еревана проходят протесты после обстрелов в Нагорном Карабахе 19 сентября, 18:45 Протесты в Ереване (Фото:Vahram Baghdasaryan/Photolure via REUTERS)

Во вторник, 19 сентября, в центре Еревана начались протесты около здания правительства Армении. Демонстранты требуют вмешаться в ситуацию в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщает Медуза.

Также люди скандируют лозунги против правительства Никола Пашиняна и требуют защитить армянское население региона от обстрелов, которые ведут азербайджанские военные.

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На месте уже работает полиция, протестующие перекрыли центральную площадь.

Акция протеста также прошла около здания посольства РФ в Ереване. Протестующие требовали, чтобы российские миротворцы «защитили жителей региона» от военных Азербайджана.

Протесты в Ереване / Фото: Vahram Baghdasaryan/Photolure via REUTERS

Протесты в Ереване / Фото: Vahram Baghdasaryan/Photolure via REUTERS

Ранее в министерстве обороны Азербайджана объявили о начале «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе для «восстановления конституционного строя».

В азербайджанском МИД называют «локальные антитеррористические мероприятия» в Нагорном Карабахе реакцией на «ряд масштабных военных провокаций и терактов» со стороны сил Армении.

В то же время в министерстве иностранных дел Армении заявили о широкомасштабной агрессии. Ереван призвал Совбез ООН и российских «миротворцев» принять меры по прекращению боевых действий.

Переговоры между Арменией и Азербайджаном — что известно

Обе страны уже давно пытаются договориться о статусе Нагорного Карабаха, находясь в конфликте со времени распада СССР. После того, как 18 апреля Армения официально согласилась подтвердить суверенитет Азербайджана над этой спорной территорией, представители Баку заявили, что есть надежда на установление мира между двумя государствами.

Позже руководители МИД обеих стран заявляли, что мирное соглашение между двумя странами возможно до конца 2023 года.

15 июля лидеры Армении и Азербайджана отдельно провели переговоры с президентом Евросовета Шарлем Мишелем перед тем, как провести совместную трехстороннюю встречу.

В тот же вечер президент Европейского совета Шарль Мишель сообщил о результатах трехсторонних переговоров между Азербайджаном, Арменией и ЕС. Председатель Евросовета назвал встречу «откровенной, честной и содержательной».

16 июля МИД Азербайджана заявил, что Москва и Ереван не выполнили своих обязательств по трехстороннему соглашению, подписанному после 44 дней активных боев между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе в 2020 году.

22 июля Пашинян заявил, что существует риск новой войны, пока не подписано мирное соглашение с Азербайджаном.

3 сентября премьер-министр Армении сказал, что зависимость Еревана от Москвы в вопросах безопасности оказалось «стратегической ошибкой».

