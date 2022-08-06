В Азербайджане заявили о захвате высоты в Нагорном Карабахе

6 августа, 21:01
3 августа в Азербайджане заявили, что провели «операцию Возмездие», а Армения обвинила Баку в нарушении соглашения от 2020 года (Фото:Министерство обороны Армении)

3 августа в Азербайджане заявили, что провели «операцию Возмездие», а Армения обвинила Баку в нарушении соглашения от 2020 года (Фото:Министерство обороны Армении)

В Министерстве обороны Азербайджана заявили, что взяли под контроль гору Буздух и окружающие ее высоты в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает азербайджанское государственное информагентство AZERTAG в субботу, 6 августа.

«После уточнений, проведенных нашими подразделениями в этом районе, гора Буздух и окружающие ее высоты перешли под контроль азербайджанской армии», — сказано в сообщении.

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3 августа в Министерстве обороны Азербайджана заявили, что взяли несколько высот в районе Нагорного Карабаха в рамках «операции Возмездие», проведенной в ответ на «террористическо-диверсионную операцию» со стороны «незаконных армянских вооруженных формирований», в результате которой погиб азербайджанский военнослужащий.

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В МИД Армении обвинили Азербайджан в политике запугивания населения Нагорного Карабаха, «этнической чистке и ползучей оккупации» региона. В непризнанном Нагорном Карабахе сообщили о гибели двух военнослужащих и ранении 14 солдат в результате обстрела со стороны азербайджанских войск.

Поводом для нового витка конфликта в Нагорном Карабахе в августе 2022 года стал Лачинский коридор. 2 августа президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявил, что азербайджанская сторона потребовала заменить сообщение Карабаха с Арменией по Лачинскому коридору другим маршрутом. Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян назвал такое требование нелегитимным.

Азербайджан настаивает на своем контроле над городом Лачин, соединяющим Армению с Карабахом. В Баку добиваются, чтобы сообщение с Арменией осуществлялось по другому маршруту, в обход существующего через Лачин. Армения же настаивает на продолжении переговоров по этому вопросу и поиске компромиссного плана.

По итогам полномасштабного военного конфликта в Нагорном Карабахе, который возобновился в сентябре 2020 года, Ереван, Баку и Москва подписали соглашение о прекращении боевых действий.

Согласно ему, Азербайджан сохранил за собой территории Нагорного Карабаха, завоеванные за 44 дня войны, а Ереван обязался передать Баку часть других территорий, которые Армения контролировала с 1994 года (в частности Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский, а также часть Газахского района). Россия получила право развернуть в регионе якобы «миротворческий контингент» сроком на пять лет.

Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Азербайджан Нагорный Карабах Армения

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