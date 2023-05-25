Перебили Путина. Пашинян и Алиев поспорили на совместной встрече в Москве 25 мая, 19:38 Никол Пашинян (Фото:Olivier Hoslet/REUTERS)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в четверг, 25 мая, заявил, что его страна договорилась с Азербайджаном о взаимном признании территориальной целостности. При этом они с президентом Азербайджана поспорили из-за терминологии.

"…Я хочу подтвердить, что Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга и на этой основе, можно сказать, мы довольно хорошо продвигаемся к урегулированию наших отношений", — сказал он во время так называемого Евразийского экономического совета, который проходит в столице страны-агрессора Москве.



Видео дня

Президент Азербайджана Ильхам Алиев также заявил, что «есть возможности для выхода на мирное соглашение, тем более принимая во внимание то, что Армения официально признала Карабах частью Азербайджана».



На так называемом совете между Пашиняном и Алиевым произошла перепалка из-за того, что президент Азербайджана упомянул Зангезурский коридор. Через некоторое время после речи Алиева Пашинян прервал Путина, который говорил в этот момент, и сказал, что Баку использует этот термин в контексте территориальных претензий против Армении. Алиев это опроверг. Позже азербайджанский президент сообщил, что инициативу Зангезурского коридора поддерживает Россия, а Пашинян ответил, что впервые об этом слышит.

В перепалку попытался вступить президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, но глава кремлевского режима его перебил и заявил, что Ереван и Баку смогут обсудить все вопросы на отдельной трехсторонней встрече.

По итогам полномасштабного военного конфликта в Нагорном Карабахе, который возобновился в сентябре 2020 года, Ереван, Баку и Москва подписали соглашение о прекращении боевых действий.



Согласно ему, Азербайджан сохранил за собой территории Нагорного Карабаха, завоеванные за 44 дня войны, а Ереван обязался передать Баку часть других территорий, которые Армения контролировала с 1994 года (в частности Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский, а также часть Газахского района). Россия получила право развернуть в регионе якобы «миротворческий контингент» сроком на пять лет.

