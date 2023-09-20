После начала боевых действий в Карабахе, стало ясно, о чем договорились Путин и Эрдоган в Сочи — Яковина

20 сентября, 18:50
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин во время встречи в Соччи, 4 сентября 2023 года (Фото:Sputnik/Sergei Guneev/Pool via REUTERS)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин во время встречи в Соччи, 4 сентября 2023 года (Фото:Sputnik/Sergei Guneev/Pool via REUTERS)

Международный обозреватель Иван Яковина в эфире Radio NV рассказал, что после начала боевых действий в Нагорном Карабахе, стало понятно, о чем российский диктатор Владимир Путин договорился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом во время их недавней встрече в Сочи.

В эфире Radio NV Яковина отметил, что Россия зависит от Турции, а Турция поддерживает Азербайджан, начавший боевые действия в Нагорном Карабахе.

https://www.youtube.com/watch?v=07Aq89yl6w8

«Эта „операция“ началась после недавнего визита [президента Турции] Эрдогана в Сочи. Тогда все гадали, что это за визит был, о чем. Потому что о зерновой сделке не договорились, вообще ни о чем не договорились. Вот теперь мы видим, о чем все-таки на самом деле шла речь между Эрдоганом и Путиным, российским диктатором», — сказал международный обозреватель.

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Он напомнил, что Турция стала главным и почти единственным покупателем угля, который добывается на оккупированных Россией украинских территориях.

«То есть Россия добывает уголь на этих территориях и продает его в Турцию. 95% всего угля, который добывается на Донбассе, отправляется через порты Ростова-на-Дону и Новороссийска в Турцию. Об этом сообщает агентство Reuters», — сказал Яковина.

По его мнению, пока внимание мирового сообщества сконцентрировано на войне России против Украины, «Турция, Азербайджан и отчасти Россия (каждая страна — по своим мотивам) решили все-таки добить Армению, пока есть такая возможность».

4 сентября Эрдоган прилетел в российский город Сочи, чтобы провести переговоры с Путиным.

Глава кремлевского режима после встречи заявил, что Россия готова подумать о возобновлении зерновой сделки, но только после снятия ограничений на экспорт агропродукции страны-агрессора.

В то же время Эрдоган объявил, что «Украина должна смягчить свою позицию», чтобы зерновое соглашение было восстановлено.

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба после этого подчеркнул, что Украина не должна быть заложником российского шантажа, когда страна-агрессор «создает проблемы, а потом приглашает всех их решать».

Россия сорвала зерновое соглашение, которое позволило разблокировать три украинских порта для экспорта продовольствия, 17 июля, и начала наносить массированные удары по портовой и зерновой инфраструктуре Украины, атакуя Одессу, Николаев и другие портовые города.

19 сентября в министерстве обороны Азербайджана объявили о начале «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе для «восстановления конституционного строя».

Армения назвала действия Баку полномасштабной агрессией и обвинила Азербайджан в «этнических чистках». В Ереване начались протесты с призывом к властям вмешаться в ситуацию в Карабахе.

По данным армянских властей, в результате обстрелов в Нагорном Карабахе погибли более 30 человек, еще более 200 получили ранения.

Так называемые власти Нагорного Карабаха сдались и приняли решение о прекращении огня с 13:00 среды, 20 сентября.

В азербайджанском Минобороны заявили, что «достигли договоренности о прекращении антитеррористических мероприятий». Там требуют, чтобы армянские военные сложили оружие и покинули территорию, а вооруженные подразделения Нагорного Карабаха хотят расформировать. Тяжелое оружие и технику сдадут.

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Все процессы происходят при посредничестве российских «миротворцев». Кремль уже фактически признал Нагорный Карабах территорией Азербайджана.

21 сентября в городе Евлах состоится встреча между представителями местного армянского населения Нагорного Карабаха и властей Азербайджана. В частности, они обсудят реинтеграцию региона «в рамках Конституции Азербайджана», права и безопасность армян Нагорного Карабаха.

Большинство жителей Нагорного Карабаха — этнические армяне. Регион, который во времена Советского Союза входил как автономия в состав Азербайджанской ССР, в 1988 году объявил о выходе из нее и вхождении в состав Армянской ССР. Впоследствии местный парламент заявил о независимости Нагорно-Карабахской республики. До 1994 года в Нагорном Карабахе продолжались активные боевые действия, за это время погибло больше 30 тысяч человек, позже было подписано соглашение о перемирии, но Нагорный Карабах не вернулся под контроль Азербайджана. Республику не признала ни одна из стран мира, включая Армению.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтверждал, что готов признать суверенитет Азербайджана над Нагорным Карабахом.

Руководители МИД обеих стран сообщали, что мирное соглашение между двумя странами возможно до конца 2023 года.

В середине июля МИД Азербайджана заявил, что Москва и Ереван не выполнили своих обязательств по трехстороннему соглашению, подписанному после 44 дней активных боев между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе в 2020 году.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Россия Владимир Путин Украина-Россия Турция Азербайджан Реджеп Тайип Эрдоган Нагорный Карабах Сочи Война в Украине Российско-украинская война Иван Яковина Россия-Турция Война России против Украины радио NV

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