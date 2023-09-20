После начала боевых действий в Карабахе, стало ясно, о чем договорились Путин и Эрдоган в Сочи — Яковина 20 сентября, 18:50 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин во время встречи в Соччи, 4 сентября 2023 года (Фото:Sputnik/Sergei Guneev/Pool via REUTERS)

Международный обозреватель Иван Яковина в эфире Radio NV рассказал, что после начала боевых действий в Нагорном Карабахе, стало понятно, о чем российский диктатор Владимир Путин договорился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом во время их недавней встрече в Сочи.



В эфире Radio NV Яковина отметил, что Россия зависит от Турции, а Турция поддерживает Азербайджан, начавший боевые действия в Нагорном Карабахе.

«Эта „операция“ началась после недавнего визита [президента Турции] Эрдогана в Сочи. Тогда все гадали, что это за визит был, о чем. Потому что о зерновой сделке не договорились, вообще ни о чем не договорились. Вот теперь мы видим, о чем все-таки на самом деле шла речь между Эрдоганом и Путиным, российским диктатором», — сказал международный обозреватель.

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Он напомнил, что Турция стала главным и почти единственным покупателем угля, который добывается на оккупированных Россией украинских территориях.

«То есть Россия добывает уголь на этих территориях и продает его в Турцию. 95% всего угля, который добывается на Донбассе, отправляется через порты Ростова-на-Дону и Новороссийска в Турцию. Об этом сообщает агентство Reuters», — сказал Яковина.

По его мнению, пока внимание мирового сообщества сконцентрировано на войне России против Украины, «Турция, Азербайджан и отчасти Россия (каждая страна — по своим мотивам) решили все-таки добить Армению, пока есть такая возможность».

4 сентября Эрдоган прилетел в российский город Сочи, чтобы провести переговоры с Путиным.

Глава кремлевского режима после встречи заявил, что Россия готова подумать о возобновлении зерновой сделки, но только после снятия ограничений на экспорт агропродукции страны-агрессора.

В то же время Эрдоган объявил, что «Украина должна смягчить свою позицию», чтобы зерновое соглашение было восстановлено.



Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба после этого подчеркнул, что Украина не должна быть заложником российского шантажа, когда страна-агрессор «создает проблемы, а потом приглашает всех их решать».

Россия сорвала зерновое соглашение, которое позволило разблокировать три украинских порта для экспорта продовольствия, 17 июля, и начала наносить массированные удары по портовой и зерновой инфраструктуре Украины, атакуя Одессу, Николаев и другие портовые города.

19 сентября в министерстве обороны Азербайджана объявили о начале «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе для «восстановления конституционного строя».

Армения назвала действия Баку полномасштабной агрессией и обвинила Азербайджан в «этнических чистках». В Ереване начались протесты с призывом к властям вмешаться в ситуацию в Карабахе.

По данным армянских властей, в результате обстрелов в Нагорном Карабахе погибли более 30 человек, еще более 200 получили ранения.

Так называемые власти Нагорного Карабаха сдались и приняли решение о прекращении огня с 13:00 среды, 20 сентября.

В азербайджанском Минобороны заявили, что «достигли договоренности о прекращении антитеррористических мероприятий». Там требуют, чтобы армянские военные сложили оружие и покинули территорию, а вооруженные подразделения Нагорного Карабаха хотят расформировать. Тяжелое оружие и технику сдадут.

Все процессы происходят при посредничестве российских «миротворцев». Кремль уже фактически признал Нагорный Карабах территорией Азербайджана.

21 сентября в городе Евлах состоится встреча между представителями местного армянского населения Нагорного Карабаха и властей Азербайджана. В частности, они обсудят реинтеграцию региона «в рамках Конституции Азербайджана», права и безопасность армян Нагорного Карабаха.



Большинство жителей Нагорного Карабаха — этнические армяне. Регион, который во времена Советского Союза входил как автономия в состав Азербайджанской ССР, в 1988 году объявил о выходе из нее и вхождении в состав Армянской ССР. Впоследствии местный парламент заявил о независимости Нагорно-Карабахской республики. До 1994 года в Нагорном Карабахе продолжались активные боевые действия, за это время погибло больше 30 тысяч человек, позже было подписано соглашение о перемирии, но Нагорный Карабах не вернулся под контроль Азербайджана. Республику не признала ни одна из стран мира, включая Армению.



Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтверждал, что готов признать суверенитет Азербайджана над Нагорным Карабахом.



Руководители МИД обеих стран сообщали, что мирное соглашение между двумя странами возможно до конца 2023 года.

В середине июля МИД Азербайджана заявил, что Москва и Ереван не выполнили своих обязательств по трехстороннему соглашению, подписанному после 44 дней активных боев между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе в 2020 году.

