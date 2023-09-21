МВД Нагорного Карабаха обвинило Азербайджан в нарушении соглашения о прекращении огня 21 сентября, 13:41 Военный-армянин смотрит в бинокль на боевой позиции возле села Тагавард в Карабахе, январь 2021 года (Фото:Артем Микрюков / REUTERS)

Министерство внутренних дел непризнанного Нагорного Карабаха заявило, что военные Азербайджана нарушили договор о прекращении огня и обстреливают город Степанакерт из различных видов стрелкового оружия.

Об этом сообщает NEWS.am со ссылкой на заявление МВД.

«Из соображений безопасности мы призываем оставаться в убежищах. Мы будем следить за ситуацией», — отмечают в МВД.

Видео дня

Местная жительница Гаяне Чалян из Степанакерта рассказала изданию, что жители города прячутся от обстрелов в подвалах, а те, кто имеет автомобили, пытаются добраться до района аэропорта, где находится база российских «миротворцев».

«Говорят, вошли (в город — ред.), стреляют, идут к 9-й школе, несут флаг, хотят установить на здании правительства в Степанакерте», — рассказала она.

Ранее в азербайджанском городе Евлах началась встреча представителей армян Нагорного Карабаха и Азербайджана для переговоров относительно реинтеграции и обеспечения прав армян в регионе.

Конфликт в Нагорном Карабахе — что известно

19 сентября в министерстве обороны Азербайджана объявили о начале «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе для «восстановления конституционного строя».

В азербайджанском МИД называют «локальные антитеррористические мероприятия» в Карабахе реакцией на «ряд масштабных военных провокаций и терактов» со стороны сил Армении.

Армения назвала действия Баку полномасштабной агрессией и обвинила Азербайджан в «этнических чистках». В Ереване начались протесты с призывом к властям вмешаться в ситуацию в Карабахе.

20 сентября непризнанный Нагорный Карабах капитулировал и принял решение о прекращении огня. 21 сентября в городе Евлах состоится встреча между представителями местного армянского населения Нагорного Карабаха и властей Азербайджана. В частности, они обсудят реинтеграцию региона «в рамках Конституции Азербайджана», права и безопасность армян Нагорного Карабаха.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна за сутки «выполнила все задачи антитеррористической операции» и «восстановила суверенитет».

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в апреле 2023 года подтверждал, что готов признать суверенитет Азербайджана над Нагорным Карабахом. Руководители МИД обеих стран сообщали, что мирное соглашение между двумя странами возможно до конца 2023 года.

В середине июля МИД Азербайджана заявил, что Москва и Ереван не выполнили своих обязательств по трехстороннему соглашению, подписанному после 44 дней активных боев между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе в 2020 году.