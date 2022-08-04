«Демилитаризация» по-азербайджански. Нагорный Карабах снова вспыхнул: чего добивается Баку в новом витке конфликта с Ереваном 4 августа, 17:16 Сюжет Эксклюзив НВ Июльские учения армии Азербайджана в Ходжавендском районе — официальный Баку получил контроль над этой карабахской территорией по итогам войны 2020 года (Фото:Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi / Facebook)

Вслед за обострением ситуации в Косово и противостоянием вокруг Тайваня вновь вспыхнувший конфликт в Нагорном Карабахе стал уже третьим крупным очагом за последние недели, грозящим перерасти в военное столкновение.

НВ обобщил главное, что стоит знать о новом столкновении Армении и Азербайджана в карабахском конфликте, где 3 августа обе стороны заявили о потерях из-за вражеских ударов, а Баку развернул операцию Воздмездие под лозунгом «демилитаризации» региона.

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Чем завершилась последняя большая война в Нагорном Карабахе и работает ли мирное соглашение

Масштабный вооруженный конфликт между армией Азербайджана (при частичной поддержке Турции) с одной стороны и вооруженными силами Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской Республики с другой стороны в сентябре-ноябре 2020 года стал самым серьезным столкновением в этом горячем регионе после Карабахской войны 1994 года. Тогда Армения и Нагорный Карабах ввели военное положение и объявили всеобщую мобилизацию, азербайджанские власти — военное положение, комендантский час и частичную мобилизацию.



Азербайджанские войска, активно задействуя артиллерию, авиацию, бронетехнику и ударные БПЛА (включая турецкие Байрактары), сумели добиться ряда значимых территориальных завоеваний в Карабахе, в частности на юге спорного региона. Переломным моментом стало падение второго по величине и значимости карабахского города Шуши.



10 ноября 2020 года премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и российский диктатор Владимир Путин подписали соглашение о прекращении огня. Согласно ему, стороны согласились прекратить боевые действия, Азербайджан сохранил за собой территории Нагорного Карабаха, завоеванные за 44 дня войны, а Ереван обязался передать Баку часть других территорий, которые Армения контролировала с 1994 года (в частности Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский, а также часть Газахского района — см карту ниже).

Раздел территорий по итогам соглашения от 10 ноября 2020 года / Инфографика: Кавказский узел / kavkaz-uzel.eu

Кроме того, Россия получила право развернуть в регионе якобы «миротворческий контингент» сроком на пять лет. В частности российские силы разместились вдоль Лачинского коридора — шестикилометрового горного коридора, соединяющего Армению и Нагорный Карабах. С начала 90-х и до соглашения 2020 года этот коридор контролировали карабахские силы. Азербайджанский президент Ильхам Алиев заявлял, что за три года после подписания соглашения Баку и Ереван определят план строительства нового маршрута движения по Лачинскому коридору, обеспечивающий связь между Нагорным Карабахом и Арменией.

Нагорный Карабах: карта размещения российских сил в регионе по итогам соглашения 2020 года / Инфографика: Кавказский узел / kavkaz-uzel.eu

Трехстороннее соглашение, однако, не принесло стабильного мира в неспокойный регион. В ноябре 2021 года в Нагорном Карабахе начался новый виток противостояния между Баку и Ереваном: стороны обвинили друг друга в нападении и сообщали о потерях.

А в марте 2022 произошло новое обострение — после того, как азербайджанские войска взяли населенный пункт и стратегическую высоту в районе села Парух, находившегося в зоне ответственности российских «миротворцев» (и без сопротивления с их стороны).

В начале августа 2022 года главным поводом новой вспышки конфликта в Нагорном Карабахе стал именно Лачинский коридор.



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