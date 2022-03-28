Азербайджан — России про Нагорный Карабах: «Наша армия полностью контролирует оперативную обстановку» 28 марта, 07:01 Цей матеріал також доступний українською Азербайджан обвинил Россию в неуважении своей территориальной целостности (Фото:REUTERS/Aziz Karimov)

Министерство обороны Азербайджана опровергло заявление минобороны РФ о том, что он покинул свои позиции на территории непризнанной республики Нагорнвй Карабах, часть которой контролирует Армения, и где находились российские «миротворцы».



В своем заявлении военное ведомство республики отмечает, что никаких изменений в позициях азербайджанской армии в селе Фаррух и на окружающих высотах, «являющихся частью суверенных территорий» страны, не произошло.

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«Информация об отступлении подразделений азербайджанской армии с этих позиций не отражает действительности. Наша армия полностью контролирует оперативную обстановку», — также говорится в заявлении.

Кроме того, подчеркивается, что не соответствует действительности информация в заявлении минобороны РФ о якобы нарушении режима прекращения огня со стороны Азербайджана и случаях ранения среди азербайджанских военных.

«Хотели бы еще раз напомнить, что на территории Азербайджана нет административно-территориальной единицы под названием «Нагорный Карабах».

Использование выражения «Нагорный Карабах» в заявлениях Министерства обороны России от 26 и 27 марта является неуважением к территориальной целостности Азербайджанской Республики, признанной и принятой международным сообществом, в том числе Россией", — резюмируется в заявлении.

По данным армянской стороны, столкновения начались 24 марта, когда азербайджанские войска вошли в село Парух (Фаррух). Кроме того, армяне эвакуировали население из села Храморт (в Азербайджане это село называется Пирляр). Азербайджанская сторона в свою очередь вначале отрицала столкновения в этом районе, а позже заявила, что проводит ротацию войск в рамках соглашения о перемирии и распределении зон ответственности.

В то же время минобороны РФ заявило, что вооруженные силы Азербайджана зашли в зону ответственности российского миротворческого контингента на территории Нагорного Карабаха и нанесли четыре удара беспилотным летательным аппаратом по подразделениям вооруженных формирований Нагорного Карабаха в районе населенного пункта Фаррух.

По данным ряда западных СМИ и военных экспертов, Россия перебросила часть своих военных, выполнявших роли «миротворцев», для войны в Украине. Какой контингент РФ остался в Нагорном Карабахе, — неизвестно.